Десятки вибухів: дрони масовано атакували Росію вночі, під ударом непростий об'єкт (відео)

У ніч проти 17 серпня у Воронезькій області Росії прогриміло близько десяти вибухів після чергового нальоту БПЛА. В результаті була атакована залізнична станція "Ліски".

Йдеться про станцію, яка вважається одним із найбільших залізничних вузлів Південно-Східної залізниці РФ. Затримано рух деяких поїздів. Крім того, сталося займання магазину та речового ринку. Про це повідомили у соцмережах.

За даними SHOT, всього було близько 10 вибухів над Лісками та Острогозьком, а в небі було видно спалахи. При цьому у Воронезькій області було оголошено повітряну тривогу.

Де на карті знаходиться Воронезька область

Як заявив губернатор області Олександр Гусєв у своїх соцмережах заявив, що нібито над Острогозьким та Ліскінським районами вже нібито було збито безпілотників.

"Черговими силами ППО та засобами РЕБ на сході області та над Воронежем вже було виявлено, придушено та знищено декілька безпілотних літальних апаратів ", — йдеться в повідомленні.

Mash пише, що мінімум шість вибухів також чули над містом Россош Воронезької області. Спочатку дрони зафіксували о 00:30 у небі над Борисоглібськом. Місцеві наголошують, що нібито бачили низьколетючі БПЛА і чули їхнє дзижчання.

Водночас SHOT заявляє, що ще понад 10 вибухів пролунало над Кстово Нижньогородської області. Місцеві розповіли, що чули щонайменше 10 вибухів на околиці міста Кстово приблизно о п’ятій ранку. Вони кажуть, що дрони летіли дуже низько з боку села Гагине та Шелокша.

Де на карті знаходиться Нижегородська область

