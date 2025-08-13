Використовують радянські карти: в ГУР пояснили, чому російські ракети прилітають у житлові будинки

Росіяни для планування атак використовують старі радянські карти

Російські окупанти мають великі проблеми із навігаційними системами ракет. Вони намагаються виробляти щось самостійно, але їхні вироби не відрізняються ані якістю, ані точністю. Саме тому російські ракети дуже часто не влучають у ціль, падають у польоті, або б'ють по житлових будинках.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Суспільному". За його словами, росіяни що виробляють, те й відразу застосовують для ударів.

Зокрема, українські розвідники чітко бачать це по крилатих ракетах Х-101 та "Калібр", а також по аеробалістичних "Кинджалах". Проте точність таких атак, м'яко кажучи, доволі перебільшена — російські навігаційні системи дуже погані.

"Якщо згадати перші удари по Старокостянтинову на Хмельниччині, по нашому аеродрому, то відхилення ракет "Кинджал" тоді було від 3 до 15 км від самого об'єкту. І тут мова про вплив міжнародних санкцій, серед іншого. Росія намагається створити свою систему навігації, але це все одно не те саме, що системи американського виробництва. І тут в Російської Федерації є проблема. Є проблема отримати такі системи. А те, що намагаються зробити, не завжди досконале" заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький

Саме через те російські крилаті ракети влучають по цивільних будинках. А росіяни для планування атак використовують старі радянські карти, оскільки інших засобів у них або немає, або вони не відповідають призначенню.

"Через те й влучають крилаті ракети по наших цивільних будинках. Якщо пам'ятаєте, навіть у 2022 році, коли на Татарці [в Києві] вони завдавали ударів по заводу "Артема", двічі чи тричі крилата ракета прилітала у велику цивільну будівлю. Це тому, що за Радянського Союзу цієї будівлі не було — а вони планували удари, використовуючи карти ще з тих старих часів" заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький

Втім, за його словами, росіянам дещо вдається вдосконалити. Наприклад, балістична ракета "Іскандер" стала точнішою та краще маневрує.

Нагадаємо, що російська крилата ракета "Іскандер-К" вранці 31 липня влучила у житлову багатоповерхівку в Києві, зруйнувавши цілий під'їзд. Внаслідок атаки окупантів загинули десятки людей, а кількість поранених перевищила сотню. До цього 24 червня у Дніпрі окупанти атакували залізничний вокзал, житлові багатоповерхівки поруч та пасажирський потяг. Після цього росіяни намагалися відбрехатися, що нібито цілили по заводу "Південмаш".