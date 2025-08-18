Фламінго не полишають Україну навіть попри війну: в мережі показали зворушливі кадри (відео)

Це відео нагадує про красу української природи навіть у складні часи

Днями в мережі з’явилося унікальне відео, на якому рожеві фламінго граційно пересуваються по солоних лиманах Причорномор'я, збираються у зграї, танцюють на воді і виблискують своїм рожевим оперенням на тлі бірюзового неба та води. Кожен кадр дарує відчуття близькості до дикої природи.

Відео, яким поділився Іван Русєв, демонструє фламінго в їхній стихії. Заворожує не лише грація і колір птахів, а й особливі соціальні ритуали — фламінго гуртом шукають їжу, демонструючи силу спільноти та єдності.

Чому фламінго рожеві?

Справжня таємниця цього птаха — його яскравий колір. Фламінго народжуються сірими чи білуватими. Лише завдяки особливому раціону — дрібним рачкам і водоростям, багатим на природні фарбники-каротиноїди (як у моркві чи томатах) — їхнє пір’я стає рожевим або кораловим. Якщо дієта бідна, птахи поступово бліднуть. Відомо навіть, що в зоопарках їм додають спеціальні кормові добавки для збереження яскравості кольору.

Дивовижні особливості поведінки

"Пташине молоко" : батьки вигодовують малюків особливою рожевою речовиною — зобним молоком, яке виділяється з травної системи обох статей. Кольору воно набуває завдяки тим самим каротиноїдам.

: батьки вигодовують малюків особливою рожевою речовиною — зобним молоком, яке виділяється з травної системи обох статей. Кольору воно набуває завдяки тим самим каротиноїдам. Танець фламінго : шлюбний сезон супроводжується синхронними ритуалами, які об’єднують всю зграю.

: шлюбний сезон супроводжується синхронними ритуалами, які об’єднують всю зграю. Напівавтоматичний сон : Фламінго можуть спати, вимикаючи лише одну півкулю мозку для контролю безпеки, птахи часто відпочивають та навіть сплять саме так — це допомагає зберігати тепло і зменшувати втому м’язів, птахи часто відпочивають та навіть сплять саме так — це допомагає зберігати тепло і зменшувати втому м’язів.

: Фламінго можуть спати, вимикаючи лише одну півкулю мозку для контролю безпеки, птахи часто відпочивають та навіть сплять саме так — це допомагає зберігати тепло і зменшувати втому м’язів, птахи часто відпочивають та навіть сплять саме так — це допомагає зберігати тепло і зменшувати втому м’язів. Гніздування та піклування: гнізда фламінго схожі на мініатюрні вулкани з мулу, в кожному із яких лише одне яйце, а насиджують і доглядають його обоє батьків.

Фламінго та Тузлівських лиманах

Яскравий колір фламінго — не лише прикраса, а й важливий сигнал для вибору партнера та ознака гарного здоров’я й повноцінного харчування. Найбільші колонії у світі можуть налічувати до 2 мільйонів птахів, а в Україні спостерігаються зграї до 1700 особин

Виклики війни для природи

За красою природи приховані виклики: війна значно ускладнює спокійне гніздування фламінго. Шуми бойових дій змушують птахів залишати звичні місця, що загрожує їхній репродуктивній успішності. Відео стає свідченням сили природи, яка не здається, попри труднощі.

