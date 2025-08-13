Вирішив замаскуватись? Богомола з незвичним забарвленням помітили на Одещині (фото)

Потепління клімату Європи призводить до розширення ареалу багатьох видів живих організмів

Жителі північних районів Одеської області зафіксували появу незвичайної комахи. Це великий богомол коричневого забарвлення.

Про це повідомили у Facebook-спільноті. За словами автора допису, богомол з'являється регулярно.

Приходить кожного ранку і ввечері. Мабуть їсть комах, що сідають на сітку, бо під нею є слабке, але постійне нічне світло, йдеться у повідомленні.

Що відомо про комаху

Експерти ідентифікують знайдену комаху як богомола звичайного (Mantis religiosa) у рідкісному коричневому забарвленні. В Україні відомо 7 видів богомолів, які поширені в основному на півдні країни через теплий клімат. Найбільш поширений на північ вид — богомол звичайний, ареал якого на початку XXI сторіччя займає майже всю територію України.

В Україні богомол звичайний внесено до офіційних переліків регіонально рідкісних видів Полтавської, Вінницької та інших областей.

Богомоли є корисними хижими комахами, які полюють на шкідників. Їхня активність припадає на ранкові та вечірні години, що пояснює регулярність спостережень мешканця області. Потепління клімату Європи призводить до розширення ареалу багатьох видів живих організмів, зокрема і богомолів.

Богомол звичайний може досягати 4-7 см у довжину. Ця комаха відрізняється характерною позою з піднятими передніми лапами, за що й отримала свою назву.

