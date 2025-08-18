Фламинго не покидают Украину даже несмотря на войну: в сети показали трогательные кадры (видео)

Это видео напоминает о красоте украинской природы даже в сложные времена

На днях в сети появилось уникальное видео, на котором розовые фламинго грационно передвигаются по соленым лиманам Причерноморья, собираются в стаи, танцуют на воде и сверкают своим розовым оперением на фоне бирюзового неба и воды. Каждый кадр дарит чувство близости к дикой природе.

Видео, которым поделился Иван Русев, показывает фламинго в их стихии. Завораживает не только грация и цвет птиц, но и особые социальные ритуалы — фламинго вместе ищут пищу, демонстрируя силу сообщества и единства.

Почему фламинго розовые?

Настоящая тайна этой птицы – ее яркий цвет. Фламинго рождаются серыми или беловатыми. Только благодаря особому рациону — мелким рачкам и водорослям, богатым природными красителями-каротиноидами (как в моркови или томатах) — их перья становятся розовыми или коралловыми. Если диета бедная, птицы постепенно бледнеют. Известно даже, что в зоопарках им добавляют специальные кормовые добавки для сохранения яркости цвета.

Удивительные особенности поведения

"Птичье молоко" : родители вскармливают малышей особым розовым веществом — зобным молоком, которое выделяется из пищеварительной системы обоих полов. Цвет оно приобретает благодаря тем же каротиноидам.

: родители вскармливают малышей особым розовым веществом — зобным молоком, которое выделяется из пищеварительной системы обоих полов. Цвет оно приобретает благодаря тем же каротиноидам. Танец фламинго : брачный сезон сопровождается синхронными ритуалами, которые объединяют всю стаю.

: брачный сезон сопровождается синхронными ритуалами, которые объединяют всю стаю. Полуавтоматический сон : фламинго могут спать, отключая только одно полушарие мозга для контроля безопасности, птицы часто отдыхают и даже спят на одной ноге — это помогает сохранять тепло и уменьшать усталость мышц.

: фламинго могут спать, отключая только одно полушарие мозга для контроля безопасности, птицы часто отдыхают и даже спят на одной ноге — это помогает сохранять тепло и уменьшать усталость мышц. Гнездование и уход: гнезда фламинго похожи на миниатюрные вулканы из ила, в каждом из которых только одно яйцо, а высиживают и ухаживают за ним оба родителя.

Фламинго и Тузловские лиманы

Яркий цвет фламинго – не только украшение, но и важный сигнал для выбора партнера и признак хорошего здоровья и полноценного питания. Крупнейшие колонии в мире могут насчитывать до 2 миллионов птиц, а в Украине наблюдаются стаи до 1700 особей.

Вызовы войны для природы

За красотой природы скрыты вызовы: война значительно усложняет спокойное гнездование фламинго. Шумы боевых действий заставляют птиц покидать привычные места, что чревато их репродуктивной успеваемостью. Видео становится свидетельством силы природы, которая не кажется, несмотря на трудности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Тузловских лиманах нашли ядовитого хищника из субтропиков. Он прячется в густой траве и активен с весны до позднего лета.