Отруйний хижак з субтропіків вже в Україні: знайшли в "Тузлівських лиманах" (відео)

Він ховається в густій траві та активний з весни до пізнього літа

В заповіднику "Тузлівські лимани" на Одещині оселився новий отруйний павук. Загалом ці створіння активно поширюються Україною, виявляють нові види та ареали існування.

Про фіксацію нового для цього регіону мешканця повідомив начальник науково-дослідного відділу НПП Іван Русєв. Це жовтосумий павук або ж хеіракантіум (Cheiracanthium punctorium). Це вид отруйних павуків із сімейства Miturgidae, який ще донедавна був типовим для субтропіків Середземномор’я, наразі ж — поширився Європою, а в заповіднику мешкає на піщаному пересипі та біля лиманів.

Нині вже мешкає практично по всій Європі. У нас зустрічається на піщаному пересипі та на прибережно-захісних смугах лиманів. Іван Русєв начальник науково-дослідного відділу НПП

Самиця жовтосумого павука сягає 10–15 мм у довжину, самець — 7–12 мм. Укус болючий, як у оси, а в окремих випадках може викликати некроз тканин, нудоту, гарячку та нездужання. Симптоми тримаються до трьох діб. На полювання павуки виходять здебільшого ввечері. Такий павук активний із травня по серпень, він ховається в густій траві.

Павук жовтий - що треба знати

Тузлівські лимани — це національний природний парк на Одещині, розташований на південному заході України. Це унікальна екосистема лиманів (солоних або напівсолоних озер), піщаних кос і прибережних зон Чорного моря. На території природного парку це не єдиний отруйний вид павуків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що павуки постійно живуть поруч із людьми та не особливо зважають на їхній розклад. Один із найнебезпечніших павуків — каракурт все частіше зустрічається на городах.