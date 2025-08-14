Таємничого хижака з Червоної книги помітили на Поліссі: унікальні кадри з Древлянського заповідника (відео)

Поява цього виду свідчить про відмінний екологічний стан водойм регіону

На просторах Полісся, у Древлянському природному заповіднику, з'явилися особливі кадри з одним із найтаємничіших мешканців місцевих водойм. До об'єктива потрапила річкова видра, занесена до Червоної книги України.

Ця тварина є справжнім індикатором екологічної чистоти, адже для свого життя потребує незабруднених водних екосистем. Відео поділилися в ПРООН в Україні.

Біологія та особливості річкової видри

Річкова видра (Lutra lutra) — дрібний, але спритний хижак з родини куницевих, для якого вода — не лише середовище існування, а й домівка. Вона веде здебільшого сутінково-нічний спосіб життя, проводячи більшість дня в затишних норах, розташованих як під, так і над рівнем води. Вхід до нори часто знаходиться під водою, що захищає її від небажаних гостей. Інколи видра займає порожні житла бобрів або ондатр, що свідчить про її адаптивність.

Харчування та поведінка видри

Її раціон надзвичайно різноманітний: головна їжа — риба, але вона також полює на амфібій, ракоподібних, водоплавних птахів та навіть дрібних гризунів. Навесні додаються комахи, п’явки та молюски. Цікаво, що молоді особини вживають і рослинну їжу, зокрема плоди та водні рослини. Видра часто робить схованки зі здобиччю під навислими берегами, демонструючи неабиякий інстинкт запасливості.

Ще одна унікальна риса видри — її поведінка, схожа на гру: вона катається з мулистих або снігових схилів, що допомагає зміцнювати соціальні зв’язки й розвивати навички полювання та плавання. Вона також демонструє здатність використовувати каміння для розбивання твердих оболонок молюсків — одна з небагатьох тварин, що застосовують інструменти в дикій природі.

Поява видри у цьому регіоні — добра ознака, що природні комплекси тут здорові і мають усі шанси зберегтися. Тому варто підтримувати збереження цих унікальних природних територій і дбати про охорону водних екосистем України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що видра річкова включена до Червоної книги України та має статус виду, близького до загрозливого стану за критеріями МСОП. Основними причинами зменшення популяції були знищення природних місць існування та полювання заради хутра. Нині спостерігається зростання чисельності виду завдяки зменшенню мисливського тиску та потеплінню клімату.