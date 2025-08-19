"Дорого жити" чи "жителі доріг"? Чому Дорогожичі в Києві так називаються

Дорогожичі — один з найзагадковіших районів Києва, назва якого досі викликає суперечки серед істориків

Київ — місто з багатовіковою історією, де кожен мікрорайон має свої цікаві легенди та джерела. Одним із таких історично значущих та колоритних районів є Дорогожичі, що розташовані на правому березі столиці.

Мікрорайон Дорогожичі розташований у Шевченківському районі Києва на північному заході міста. Основні межі району охоплюють перетин вулиць Щусєва, Юрія Іллєнка та Олени Теліги. Назва цього району пов'язана з давньою історією Києва і має декілька версій походження, які до сьогодні цікавлять як істориків, так і мешканців столиці. "Телеграф" розповість про це докладніше.

Походження назви: кілька версій

Географічна версія — найпопулярніша серед дослідників. Місцевість стоїть на перетині важливих історичних шляхів, які вели з Вишгорода, Чернігова, Новгорода та Смоленська до Києва. Тож "Дорогожичі" можна перекласти як "жителі доріг", або ж люди, які живуть біля доріг. Це підкреслює важливу роль цього району як транспортного та стратегічного вузла в давнину.

Особистісна версія пов'язана з іменами або прізвищами, які були поширені на теренах Київщини в часи Київської Русі. Імовірно, назва може походити від слов'янського імені "Дорогожит" або "Драгожит", що свідчить про особу або родину, які проживали або володіли землями в цій місцевості.

Символічна версія розкриває назву як "дорого жити", натякаючи на те, що цей район був престижним, багатим і відомим своєю розкішшю серед київської знаті.

Варто зазначити, що існує менш обґрунтована версія про походження назви від словосполучення "дороги жидів", проте сучасні історичні дослідження не підкріплюють цю думку достатньою кількістю доказів.

Історична роль Дорогожичів

Дорогожичі з'являються в давньоруських літописах приблизно з X століття. Це свідчить про те, що район має глибоке коріння і є одним із найстаріших в Києві. У середньовіччі він був важливим стратегічним пунктом, де відбувалися значущі події і битви, пов'язані з боротьбою за київський престол.

Протягом століть район зберігав свою важливість як транспортний вузол. Через Дорогожичі пролягали торгові шляхи, що сприяло економічному розвитку території та її культурному збагаченню.

Дорогожичі сьогодні

Сьогодні мікрорайон Дорогожичі зберіг свою історичну значущість, ставши органічною частиною мегаполіса. Тут поєднуються сучасні житлові комплекси з історичними пам'ятками, що робить район привабливим як для туристів, так і для киян.

Район продовжує відігравати важливу транспортну роль. Через нього проходять ключові магістралі столиці, що з'єднують центр зі спальними районами та приміськими зонами.

Місцевість межує з такими історичними районами, як Багринова гора, Голосіїв, Китаїв, Корчувате та Пирогів.