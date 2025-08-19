"Дорого жить" или "жители дорог"? Почему Дорогожичи в Киеве так называются

Дорогожичи – один из самых загадочных районов Киева, название которого до сих пор вызывает споры среди историков

Киев — город с многовековой историей, где у каждого микрорайона есть свои интересные легенды и источники. Одним из таких исторически значимых и колоритных районов есть Дорогожичи, расположенные на правом берегу столицы.

Микрорайон Дорогожичи расположен в Шевченковском районе Киева на северо-западе города. Основные границы района охватывают пересечение улиц Щусева, Юрия Ильенко и Елены Телиги. Название этого района связано с давней историей Киева и имеет несколько версий происхождения, которые сегодня интересуют как историков, так и жителей столицы. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Происхождение названия: несколько версий

Географическая версия – самая популярная среди исследователей. Местность стоит на пересечении важных исторических путей, ведущих из Вышгорода, Чернигова, Новгорода и Смоленска в Киев. Поэтому "Дорогожичи" можно перевести как "жители дорог", или люди, которые живут у дорог. Это подчеркивает важную роль этого района как транспортного и стратегического узла в древности.

Личностная версия связана с именами или фамилиями, которые были распространены на территории Киевщины во времена Киевской Руси. Вероятно, название может происходить от славянского имени "Дорогожит" или "Драгожит", что свидетельствует о личности или семье, проживавших или владевших землями в этой местности.

Символическая версия раскрывает название как "дорого жить", намекая на то, что этот район был престижным, богатым и известным своей роскошью среди киевской знати.

Стоит отметить, что существует менее обоснованная версия происхождения названия от словосочетания "дороги жидов", однако современные исторические исследования не подкрепляют это мнение достаточным количеством доказательств.

Историческая роль Дорогожичей

Дорогожичи появляются в древнерусских летописях примерно с X века. Это свидетельствует о том, что район имеет глубокие корни и является одним из старейших в Киеве. В средневековье он являлся важным стратегическим пунктом, где происходили значимые события и битвы, связанные с борьбой за киевский престол.

На протяжении веков район сохранял свою значимость как транспортный узел. Через Дорогожичи пролегали торговые пути, что способствовало экономическому развитию территории и культурному обогащению.

Дорогожичи сегодня

Сегодня микрорайон Дорогожичи сохранил свою историческую значимость, став органической частью мегаполиса. Здесь сочетаются современные жилые комплексы с историческими достопримечательностями, что делает район привлекательным как для туристов, так и киевлян.

Район продолжает играть важную транспортную роль. Через него проходят ключевые магистрали столицы, соединяющие центр со спальными районами и пригородными зонами.

Район продолжает играть важную транспортную роль. Через него проходят ключевые магистрали столицы, соединяющие центр со спальными районами и пригородными зонами.