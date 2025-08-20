Наші внуки народяться боржниками? Держборг сягнув 100% ВВП, що можна з цим зробити

Держборг України сягнув 100% ВВП. "Телеграф" з'ясовував, чи банкрутство це і що ми залишимо внукам, крім боргів

Український парламентар Михайло Цимбалюк заявив, що державний борг України досяг позначки у 100% від валового внутрішнього продукту. За його словами, такого показника в країни ніколи не було, і це означає економічне банкрутство держави.

"Телеграф" з'ясовував, чи дійсно Україна перетворилась на країну-банкрута і що думають про це провідні економічні експерти.

Нардеп б'є на сполох

"100% ВВП України зараз — це борги. Такого ніколи не було. За економічними показниками — ми банкрути", — заявив народний депутат Михайло Цимбалюк. Водночас політик зазначив, що уряд можна критикувати, але держава виконує всі соціальні виплати завдяки роботі економіки.

Однак експерти не поспішають ставити хрест на українській економіці. Вони пояснюють ситуацію зовсім по-іншому.

Сума державного боргу України у 2025 році

Реальність зовсім інша

Олег Гетман, експерт з економіки та координатор експертних груп Економічної експертної платформи, спростовує панічні настрої нардепа.

"Державний борг і в мирні часи був в нас 70-80 відсотків від ВВП, і ми завжди брали кредити. В найкращі часи в нас держборг був 65% від ВВП. А зараз, у воєнний час, ми набираємо кредитів" сказав Олег Гетман

За словами експерта, частина допомоги (близько 40 мільярдів доларів на рік) надходить безповоротно, а кредити беруться під дуже низькі відсотки з поверненням через 20 років.

Олег Гетман

Чи справді держборг у 100% — це катастрофа

Держборг України з 2009 до 2025 року

Гетман наводить приклади інших країн, які мають набагато більше боргове навантаження: "Але жодної катастрофи в цьому немає — багато країн світу має борг понад 100%. Японія, наприклад, 250%, Греція — 150%, Франція, Італія, Великобританія також мають понад 100%".

Ключовим фактором експерт називає низькі відсотки за кредитами. Він підкреслює, що така ситуація з ВВП склалась через війну з агресором, який у 10 разів більший за Україну.

Гроші йдуть на зброю, соціалку фінансує світ

"Нам просто необхідно було брати гроші будь-де, щоб озброїти армію. Всі податки ми витрачали на озброєння, а за рахунок міжнародної допомоги фінансували нашу "соціалку"", — пояснює Гетман військові витрати.

За його оцінкою, українська економіка почувається краще за російську через серйозні проблеми РФ з ціною на нафту та структурними проблемами.

Віцепрезидент ICC: ми не банкрути, але є проблеми

Дмитро Олексієнко, віцепрезидент ICC Ukraine з оподаткування, обліку та аудиту, заперечує статус банкрута:

"Ситуація з борговим навантаженням справді складна. Наразі державний борг України дорівнює приблизно 100% ВВП, але казати, що ми країна-банкрут — недоречно і непрофесійно. Банкрут — це той, хто не може обслуговувати свої борги, а у нас такої проблеми нема". каже Дмитро Олексієнко.

Експерт звертає увагу на рекордні золотовалютні резерви, які захистять країну від банкрутства в найближчому часі.

Головна загроза — не банкрутство

Розмір сукупного держборгу до ВВП України

Олексієнко визнає, що проблема серйозна. "Втім, ситуація з боргом дійсно лякає, адже сума його обслуговування з кожним роком лише зростає, це мільярди доларів на рік з бюджету. Такі боргові виплати унеможливлять ефективне післявоєнне відновлення країни".

"Особливо зважаючи на експортно-імпортний баланс, де імпорт у два рази переважає експорт, фактично ми не заробляємо, щоб забезпечувати країну і повертати борги. Наразі основне джерело доходів — це іноземна допомога", — резюмує Олексієнко.

Дмитро Олексієнко

Потрібні кардинальні зміни вже зараз

"Міністерству фінансів вже зараз треба переглядати боргову політику, щоб зменшувати кредитні виплати, переглядати умови дорогих кредитів та намагатися зменшити боргове навантаження", — радить Олексієнко.

Він згадує приклад ВВП-варіантів, коли держава відмовилась сплачувати занадто високі відсотки.

Який єдиний вихід з кризи

Найголовнішим завданням експерт називає кардинальні зміни: "Нам потрібні структурні зміни в економічній, податковій та монетарній політиці, щоб стимулювати розвиток підприємницької діяльності, яка останні роки відверто занепадає і не лише через війну".

За його словами, без розвитку бізнесу країна не зможе самостійно заробляти на обслуговування боргів та відновлення після війни.

