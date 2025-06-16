Створили цілу імперію? Як родина ексголови департаменту захисту економіки розжилася на мільйони

Розслідувачі дізналися кілька темних моментів з історії родинного бізнесу

Після звільнення з правоохоронних органів генерал поліції Ігор Купранець та його родина збудували масштабну бізнес-імперію: від елітної нерухомості в Києві до готелів у Трускавці й Буковелі, від агропідприємств у Європі до газодобувних компаній. За даними журналістів, загальна вартість нерухомості становить як мінімум 6 мільйонів доларів.

Бізнес-активи Купранців перетинаються з кримінальними справами, які свого часу велися під керівництвом самого Купранця — і саме це викликає найбільше запитань. Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Ігор Купранець — генерал поліції у відставці, раніше обіймав посаду першого заступника голови Нацполіції та керував Департаментом захисту економіки, який ліквідували у 2019 році. Після звільнення зі служби він переключився на великий бізнес.

Ігор Купранець

Нерухомість та бізнес

Сьогодні родина Купранців володіє бізнес-центром "Айсберг" у столиці, елітними квартирами в житловому комплексі Tetris Hall та клубному будинку The Garden, а також трьома приватними будинками загальною площею понад 1300 квадратних метрів.

Бізнес-центр "Айсберг" на Липковського, 11

До їхньої власності входить також готель Reymond у Трускавці, декілька будинків у Пилипці та десятки гектарів землі на Львівщині. Крім того, у Буковелі родина зводить ще один готель, однак будівництво станом на зараз заморожене.

Готель Reymond у Трускавці

Представницький номер у готелі Reymond

Окрім нерухомості, родина Купранців створила близько десяти компаній у різних сферах. Серед напрямків: садівництво, виробництво соків, вирощування горіхів, а також сонячна енергетика. Родина також володіє аграрною компанією в Польщі.

Раніше їм належали бізнеси з видобутку граніту, газу та вантажних перевезень. Формально Купранці вже не мають до них стосунку, однак журналісти припускають, що вихід міг бути лише номінальним.

Чому бізнес Купранців викликає купу питань?

Значна частина бізнесу з’явилася ще в той період, коли Ігор Купранець працював у правоохоронній системі.

Частину підприємств родина веде у співпраці з Марією Сітак — сестрою дружини Сергія Вязмікіна, який раніше був першим заступником Купранця.

У 2023 році журналіст Михайло Ткач зафіксував Вязмікіна на Лазурному узбережжі Франції. Сама Сітак, окрім українських активів, має аграрні компанії у Польщі та Словаччині.

Журналісти Bihus.Info з'ясували, що деякі проєкти, до яких нині причетні родини Купранців і Вязмікіних, раніше фігурували у кримінальних справах, які розслідував ДЗЕ під керівництвом самого Купранця.

Йдеться, зокрема, про справу за фактом відчуження Головинського кар’єру, що належав державі. Через два роки після відкриття справи у складі компанії, яку перевіряли, зненацька з’явився батько генерала — Михайло Купранець.

Головінський кар'єр постачає значні обсяги граніту, лабрадориту та щебеню

Інша резонансна справа стосувалась арешту зерна агрохолдингу в Одеській області. Під час слідства правоохоронці заблокували усе зерно в елеваторах, включно з тим, що належало стороннім підприємцям. Один із них навіть отримав судове рішення про повернення власності, але опинився у слідчому ізоляторі, а його зерно було продане через АРМА за заниженою ціною. Купила його компанія, пов’язана з родинами Купранців та Вязмікіних. Михайло Купранець фігурував у цьому бізнесі навіть тоді, коли справа ще розглядалася в суді.

Після виходу на міжнародний аграрний ринок, навколо родини з’явилися й інші цікаві зв’язки. У 2023 році "Укрзалізниця" створила в Польщі дочірню компанію — UKRAINIAN RAILWAYS CARGO POLAND, яка мала забезпечувати транспортування вантажів у Європу.

Очолив польське представництво не фахівець залізничної справи, а колишній підлеглий Купранця з ДЗЕ — Михайло Пластун. В "Укрзалізниці" пояснили, що призначення відбулося без конкурсу, адже така процедура не передбачена. Рішення ухвалили учасники товариства.

У коментарі журналістам Bihus.Info Ігор Купранець заявив: "Я не хотів би обговорювати свою власну діяльність, тим більше з журналістами, тим більше на сьогодні."

Нагадаємо, суддя з Києва показала майже 2 млн грн доходу, купила авто та зберігає десятки тисяч доларів. Про це стало відомо із щорічної декларації за 2024 рік. Дочка судді торік придбала житловий будинок та земельну ділянку на Закарпатті.