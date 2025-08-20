Партнери не товчуться на місці: коли стане відомо про нові пакети допомоги для України

Підтримка України на тлі переговорного процесу не припиняється

У серпні почала свою роботу нова ініціатива НАТО Пріоритетний список потреб України або коротко PURL. Її запуск став продовженням домовленостей, досягнутих між Генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом.

Ініціатива передбачає купівлю американської зброї для України коштом європейських країн. Раніше про перші закупки в США оголосили Німеччина, Нідерланди, Данія, Норвегія та Швеція.

Як повідомив "Телеграфу" посадовець НАТО, нові пакети допомоги готуються на регулярній основі.

"У відповідь на потреби України нові пакети в рамках ініціативи PURL готуються швидко та регулярно. З міркувань оперативної безпеки ми не обговорюємо точні терміни постачання, проте підтримка України є безперервною", — сказав співрозмовник.

При цьому участь у PURL відкрита для всіх союзників НАТО та партнерів.

"Ми очікуємо на подальші оголошення від інших союзників найближчим часом", — зазначив посадовець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у тісній співпраці з Україною та Сполученими Штатами Верховний головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО в Європі Алексус Гринкевич затверджує пакети, що відповідають потребам України, такі як засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та інше критично важливе обладнання для швидкої доставки з американських запасів.