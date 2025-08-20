Партнеры не толкутся на месте: когда станет известно о новых пакетах помощи для Украины

Поддержка Украины на фоне переговорного процесса не прекращается

В августе начала свою работу новая инициатива НАТО Приоритетный список потребностей Украины или коротко PURL. Ее запуск стал продолжением договоренностей, достигнутых между Генеральным секретарем Альянса Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом.

Инициатива предусматривает покупку американского оружия для Украины за счет европейских стран. Ранее о первых закупках в США объявили Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия и Швеция.

Как сообщил "Телеграфу" чиновник НАТО, новые пакеты помощи готовятся на регулярной основе.

"В ответ на потребности Украины новые пакеты в рамках инициативы PURL готовятся быстро и регулярно. Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем точные сроки поставки, однако поддержка Украины непрерывна ", — сказал собеседник.

При этом участие в PURL открыто для всех союзников НАТО и партнеров.

"Мы ожидаем дальнейшие объявления от других союзников в ближайшее время", — отметил чиновник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в тесном сотрудничестве с Украиной и Соединенными Штатами Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич утверждает пакеты, отвечающие потребностям Украины, такие как средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другое критически важное оборудование для быстрой доставки.