"Это справедливо". Ермак сообщил о реформировании Офиса президента

Он уверен, что от такого шага выиграют все

Офис президента будет реформирован. Значительное количество работников администрации будут составлять военнослужащие с боевым опытом и ветераны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он предложил такие нововведения президенту, так как люди, прошедшие фронт, дисциплинированные, ответственные и неравнодушные.

Не все из них – кадровые военные, многие добровольцы пошли из цивилки. Кое-кто работал в успешных компаниях. И государство должно быть им благодарно… Идея в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий Андрей Ермак

Глава ОП подчеркнул, что речь идет о работниках всех уровней во всех департаментах без исключения. По словам Ермака, президент Владимир Зеленский поддержал эту идею.

Это справедливо. Ведь именно эти люди мерило чести, морали и преданности Украине. Я хорошо знаю, как меняется темп, когда рядом люди, прошедшие войну. Они не ищут оправданий, они ищут решения, как добиться результата. Пример рядом. Мой заместитель, полковник Павел Палиса, ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр" Андрей Ермак

Глава администрации президента добавил, что такую практику в будущем стоило бы распространить на всю государственную службу. Более того, по его мнению, бизнес, ІТ, культура — тоже должны брать ветеранов у команды. Это делает систему более сильной и справедливой, отметил Ермак.

