Єрмак похвалив Трампа влучним мемом

Єрмак навіть опублікував ілюстрацію виконання цього прийому

Американський президент Дональд Трамп вчергове втратив терпіння до нескінченного потоку дурниць, які публікує та говорить колишній очільник Росії Дмитро Медведєв. У відповідь на погрози ядерною війною чинний лідер США наказав віддав наказ відправити атомні підводні човни на бойові позиції. Крім того, днями раніше він скоротив термін для укладення мирної угоди між Росією та Україною з 50 до 10 днів – тепер дедлайн закінчується 8 серпня.

Така зміна риторики з приязної та поважливої щодо Росії, вочевидь, сподобалась очільнику Офісу президента Андрія Єрмаку. У своєму дописі Єрмак порівняв дії Трампа з культовим реслінг-прийомом Tombstone Piledriver, який прославив легендарний реслер Андертейкер.

"Усі ми дивилися реслінг. В Україні він був шалено популярним — у ті часи, коли по телевізору показували бої з Ріком Флером, Галком Гоганом, Андертейкером і Стоун Колдом. Кожна дитина буквально прилипала до екрана — це була епоха сили й харизми. І те, що зробив Президент Дональд Трамп учора у відповідь на слова Медведєва — це був справжній Tombstone Piledriver. Спокійно. Потужно. Впевнено. Саме так, як треба", — написав Єрмак.

Що мав на увазі Єрмак? У реслінгу Tombstone Piledriver — це коли борець перевертає суперника догори ногами і з силою "вбиває" його в ринг, демонструючи перевагу й контроль.

Як цей прийом виконується професіоналами реслінгу:

Більш того, очільник Офісу президента опублікував й мем, який і зображує виконання цього прийому Трампом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Дональд Трамп заявив, що прагне досягти угоди про завершення війни в Україні до 8 серпня. Саме цю дату він назвав крайнім терміном для Володимира Путіна, аби той погодився на припинення вогню та розпочав реальні мирні переговори. У разі відмови РФ від перемовин Трамп пообіцяв ввести вторинні санкції проти основних торговельних партнерів Росії. Що стоїть за різкою зміною риторики Трампа, і на які кроки насправді може піти Вашингтон — розповів доктор Ян Лессер — глава брюссельського офісу Німецького фонду Маршалла.