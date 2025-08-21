Про зустріч з Путіним, реальний стан фронту, вибори і не тільки. Що розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами

Президент поділився своїм баченням

Закрита зустріч Зеленського з журналістами відбулася у середу, 20 серпня. На ній глава держави висловився щодо актуальних питань — майбутня зустріч між ним та главою Росії Володимиром Путіним, ситуація на фронті, вибори тощо.

"Телеграф" зібрав основні заяви президента з закритої зустрічі з журналістами 20 серпня. Зеленський розповів про підготовку зустрічі у форматі Зеленський-Путін.

Про майбутні двосторонні та тристоронні переговори

Зустріч Зеленського та Путіна зі сторони США готує група, до якої входять державний секретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф та віцепрезидент США Джей Ді Венс. Протягом наступних 7-10 днів Київ хоче отримати розуміння архітектури безпекових гарантій.

Мова про координацію наших домовленостей. З нашого боку у Вашингтоні був швидкий діалог між Умєровим, Єрмаком, Віткоффом і Рубіо. Ми не хочемо ніякої тіні, ми хочемо координуватися з американцями. І те, що я дуже хотів, – щоб Європа була присутня. Формат нашої зустрічі з Президентом Трампом це дозволив. Їхня присутність важлива Володимир Зеленський

Глава держави наголосив, що хотів одразу провести зустріч з Путіним за участі Трампа, але глава США запропонував спочатку зустріч у форматі Зеленський-Путін. Якщо вона буде успішною, Трамп готовий на тристоронню зустріч.

Про місце зустрічі

Зустріч Зеленського та Путіна мала б відбутися в одній з країн Європи. Проте столиця Угорщини як майданчик для переговорів лідерів України та Росії — досить проблематичне питання, заявив президент. За його словами він та європейські лідери наполягали, що вона має пройти "в нейтральній Європі".

Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія – ми погоджуємося. Туреччина? Туреччина для нас – це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Тому що для мене зустріч без якихось особливих умов – це також проактивні дії української сторони. Зустрічі в Москві не може бути Володимир Зеленський

На закритій зустрічі з журналістами Зеленський розповів, чому ідея провести двосторонню зустріч між ним та Путіним у Будапешті не є вдалою. Політика цієї країни не спрямована на підтримку України.

Про карту, яка була на зустрічі з президентом Трампом

Українська делегація привезла карту з позначенням обстановки на полі бою. Наша сторона, за словами президента, підготувала багато інформації — про викрадених українських дітей, про наших військовополонених, багато візуальної інформації та інших даних.

І, звичайно, в нас була карта з інформацією про відсоткову кількість територій, яка була окупована після 2014 року та після 2022 року. Коли ми приїхали, в них вже була своя карта. Я сказав, що хотів би продемонструвати, що зараз відбувається на полі бою. Для цього не потребую нашої карти, можу на вашій карті, бо я чудово розумію, яка обстановка: де ми є, про присутність на Донбасі, загалом на Сході, чому вони не можуть отримати ту чи іншу територію тощо. Це були мої тривалі пояснення, але це був абсолютно нормальний діалог Володимир Зеленський

Він додав, що американці ставили питання до нього спираючись на власну карту. Проте на ній були помилки стосовно ситуації в Донецької області.

Там десь було написано, що 73% області було окуповано, а я зазначив, що не 73%, а 67% чи 69%. В Сумській області окуповано лише 1%. Президенту Трампу було цікаво почути деталі, ми багато говорили про Донбас, про Схід, в чому його важливість. Я зазначив, що якщо наші військові вийдуть з цієї території і вона буде окупована, то ми відкриємо тоді шлях на Харків. Я йому продемонстрував дороги до Дніпра – промислового центру України, одного з них Володимир Зеленський

За словами глави держави, він пояснив Трампу важливі аспекти та чому Україна не може вийти з Донецької області. Саме цього вимагає Путін.

Якщо ми говоримо просто про вихід зі Сходу, ми не можемо цього зробити. Але тут питання не тільки в Конституції, це питання про виживання нашої країни, і тут питання про найбільш сильні захисні рубежі, про відстані до промислових центрів. Якщо Путін отримає це, то він буде намагатися йти далі. Незалежно від того, чи щось підпише, чи не підпише. Чи президент Трамп погодився? Він зрозумів Володимир Зеленський

Також по карті обговорювалося й питання окупованого Криму. Трамп заявив, що вихід з Криму у 2014 році був великою помилкою України.

Я сказав, що Путін мілітаризував Крим, підготував його для південної операції як плацдарм. Я сказав, що проблема полягала в тому, що коли Крим був окупований росіянами, ніхто – ані в Сполучених Штатах, ані у світі – не ввів сильних санкцій проти РФ, які б реально впливали. Саме тому справжній тиск та справжні безпекові гарантії дуже важливі Володимир Зеленський

Про небажання Києва бачити Китай як гаранта безпеки

По-перше, Китай нам не допоміг зупинити цю війну від початку. По-друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок дронів. Третє: тут питання навіть не про військовослужбовців, які там присутні. Мова йде про Будапештський меморандум Володимир Зеленський

Він нагадав, що Китай був серед підписантів цього документу, проте не зробив нічого, коли був окупований Крим. Саме тому, наголосив президент, Україні не потрібні гаранти, які не допомагають. Вони мають бути лише від тих країн, які готові нам допомогти.

Про реальний стан фронту

Президент заявив, що триває знищення окупантів, які просочилися через наші лінії оборони на Покровському напрямку. Їх знищено майже на 100%. На всіх інших напрямках — без значних змін.

За напрямками:

Донецька область: 54-та бригада відновлює положення

54-та бригада відновлює положення Луганська область: є певні хороші результати

є певні хороші результати Запорізька область: йде нарощення сил противника, вони продовжують переведення частини військ з Курського напрямку на Запоріжжя. Наші позиції там не втрачено

йде нарощення сил противника, вони продовжують переведення частини військ з Курського напрямку на Запоріжжя. Наші позиції там не втрачено Харків: без змін, все нормально

без змін, все нормально Куп'янськ: у північній частині були диверсійні групи, триває контрдиверсійна операція

у північній частині були диверсійні групи, триває контрдиверсійна операція Суми: загроз просування не фіксується

загроз просування не фіксується Курська область: тримаємо нашу присутність. Завдяки їй десятки тисяч особового складу росіян залишаються там, а не перекидаються на Донеччину та інші напрямки

Про "обмін територіями"

Зеленський наголосив, що говорити про те, на що готова Україна варто лише після того, як вимоги Росії будуть чітко зрозумілі. Втім, Київ точно юридично не визнаватиме окупацію своїх територій Росією.

Про гарантії безпеки від США

Зеленський акцентував на тому, що раніше США відмовлялися бути однією з країн, які дають гарантії безпеки Україні, але після зустрічі у Вашингтоні вони на це готові. Це дуже важливо для Києва та усієї Європи.

І це, я вважаю, була одна з найголовніших складностей. Бо без координації гарантій безпеки для України Сполученими Штатами Америки, була і деяка невпевненість європейських колег. Наприклад, одна країна Європи каже: "Ми готові зробити ось це". І є список того, що європейська країна готова зробити. А після цього списку йде "але", якщо буде, наприклад, присутність або координація США Володимир Зеленський

За словами президента, після отримання від США сигналу, що вони будуть учасниками гарантій безпеки для України, можуть обговорюватися конкретні кроки всіх учасників процесу. Можливо, до гарантій доєднаються й нові країни.

Наприклад, Туреччина. Після того, як Америка дає сигнал – це важливий крок від Президента Трампа і Сполучених Штатів Америки – то Туреччина говорить, що вона готова забезпечувати безпеку в Чорному морі. Сама або з кимось ще. Тобто цю частину гарантій безпеки – безпеку в Чорному морі – Туреччина готова забезпечувати в партнерстві з кимось Володимир Зеленський

Про те, чим Україна може змусити Росію до поступок

"Все не так погано, на полі бою, як описує Росія. Ситуація непроста, складна. У нього набагато більше людей – факт. Зброя – факт. Але економіка його тріщить – факт … І він це розуміє, думаю, що через рік у нього будуть відчутні проблеми, через два будуть значно більші тощо. І тому, я думаю, вони думають про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе" Володимир Зеленський

Про вибори

За словами Зеленського, він хотів би, щоб вибори відбулися вже. Це припинило б колотнечу навколо цього питання. Проте головне, щоб вони не завадили закінченню війни.

Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів тощо. Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих Володимир Зеленський

