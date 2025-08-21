"Знищено майже на 100%": Зеленський розповів про реальну ситуацію на фронті

Очільник держави розповів про реальну ситуацію на фронті

Президент Зеленський розповів про реальний стан фронту та підкреслив, що українські війська майже повністю знищили російських окупантів на Покровському напрямку. За його словами, знищено понад 90% ворожих сил, які прорвалися через оборонні лінії.

Про це Зеленський сказав на закритій зустрічі з журналістами 20 серпня, на якій побував і "Телеграф".

На Покровському напрямку українські захисники активно ліквідовують російські підрозділи, які змогли пройти через оборонні рубежі.

"Реальний стан фронту. На Покровському напрямку — там, де було просочування через наші лінії, знищуємо окупантів, які пройшли вглиб. Знищено їх на 90%, майже на 100%" сказав Володимир Зеленський.

Ситуація на Покровському напрямку стабілізувалась. Скриншот з DeepState.

На решті напрямків серйозних змін у позиціях не відбулося. У Донецькій області 54-та бригада працює над відновленням втрачених раніше позицій.

В Луганській області українські воїни досягли певних позитивних результатів. Втім, президент не уточнив, яка саме ділянка фронту мається на увазі.

Яка ситуація на фронті у Луганській області. Скриншот з DeepState.

На Запорізькому напрямку росіяни продовжують нарощувати свої сили. "Запоріжжя: йде нарощення сил противника. Ми повідомляли, що Покровський напрямок і Запоріжжя — буде нарощення. Бачимо, що вони продовжують переведення частини військ з Курського напрямку на Запоріжжя. Наші позиції там не втрачено", — пояснив президент.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку. Скриншот з DeepState.

Харківський напрямок залишається стабільним. Тут немає помітних змін у бойових діях. На Куп'янському напрямку українські сили проводять контрдиверсійну операцію проти ворожих розвідувальних груп, які активізувалися в північній частині регіону. У Сумській області загроз просування російських військ наразі не спостерігається.

Щодо ситуації на Курщині, то українська операція тут триває. "Завдяки цій присутності на сьогодні десятки тисяч особового складу "рускіх" там знаходяться та їх не перекидають на Донеччину та інші напрямки", — зазначив президент.

Яка ситуація на Курщині, Сумщині та Харківщині. Скриншот DeepState.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також повідомив, що заяви Росії про здатність окупувати Донеччину до кінця року — балачки. Так вважає президент Зеленський.