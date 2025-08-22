Не хоче вийти із зони комфорту? Аналітик назвала дві проблеми НАТО в Україні

Країни-члени НАТО становлять 50% світового ВВП і 50% світової військової сили, але є нюанс

Західні союзники Києва мають гроші та військову потугу, однак вони не сприймають війну України з Росією як свою. Тому ми бачимо змішані сигнали: одні країни відкидають можливість відправлення військ до нас, інші — не готові взяти на себе фінансову відповідальність

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла Марія Мартісіюте, політичний аналітик Центру європейської політики у Брюсселі. Вона назвала дві проблеми країн НАТО

— Щодо ресурсів, то я б не надто хвилювалася, бо вони ніколи не були проблемою. У нас є ресурси, нам бракує мужності та політичної волі. Країни-члени НАТО становлять 50% світового ВВП і 50% світової військової сили. Ресурси ніколи не були проблемою — просто ми не хочемо платити ціну та залишати нашу зону комфорту. Нам потрібно дедалі більше бачити війну в Україні як нашу власну. Прийняти її, — каже аналітикиня.

На її думку, "Коаліція охочих" також має тиснути на США. І один зі способів — це включити чинник Китаю.

— Трамп завжди хоче чогось натомість — так він мислить: "Що я з цього матиму?" Як ми бачимо, він не готовий забезпечити жодних реальних гарантій для України, не готовий підтримати вступ України в НАТО, — каже експертка.

За її словами, США можна було б зацікавити, якби європейці заявили: коли щось трапиться з американськими військами, наприклад, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, який є дуже важливим для США з огляду на Китай, то європейці і українці також приєднаються.

— Не те щоб американці нас дійсно потребували, бо вони самі мають велику силу, але ніколи не знаєш. Показати Трампу, що у разі залучення військ США, Європа разом з Україною також готові будуть забезпечити "чоботи на землі", наприклад, навіть на Тайвані. Просто щоб він замислився над цим, — наголосила політичний аналітик.

На її думку, дуже важливо за гарантіями безпеки не допустити, щоб це заблокувало майбутнє членство України в НАТО.

— Адже Росія, безперечно, намагатиметься використати будь-які гарантії безпеки або вплив Трампа, щоб проштовхнути формулювання на кшталт: "Україна відмовляється від прагнення стати членом НАТО, від прагнення приєднатися до будь-якого військового альянсу" тощо. Ми маємо бути дуже обережними і з цим, — підсумувала Марія Мартісіюте.

