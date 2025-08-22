Не хочет выйти из зоны комфорта? Аналитик назвала две проблемы НАТО в Украине

Страны-члены НАТО составляют 50% мирового ВВП и 50% мировой военной силы, но есть нюанс.

У западных союзников Киева есть деньги и военная мощь, однако они не воспринимают войну Украины с Россией как свою. Поэтому мы видим смешанные сигналы: одни страны исключают возможность отправки войск к нам, другие — не готовы взять на себя финансовую ответственность.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала Мария Мартисиюте, политический аналитик Центра европейской политики в Брюсселе. Она назвала две проблемы стран НАТО

— Что касается ресурсов, то я бы не слишком волновалась, потому что они никогда не были проблемой. У нас есть ресурсы, нам не хватает мужества и политической воли. Страны-члены НАТО составляют 50% мирового ВВП и 50% мировой военной силы. Ресурсы никогда не были проблемой – просто мы не хотим платить цену и покидать нашу зону комфорта. Нам нужно все больше видеть войну в Украине как нашу собственную. Принять ее, — говорит аналитика.

По ее мнению, "Коалиция желающих" также должна давить на США. И один из способов — это включить фактор Китая.

— Трамп всегда хочет чего-то взамен — так он мыслит: "Что я с этого буду иметь?" Как мы видим, он не готов обеспечить никаких реальных гарантий для Украины, не готов поддержать вступление Украины в НАТО, — говорит эксперт.

По ее словам, США можно было бы заинтересовать, если бы европейцы заявили: если что-то случится с американскими войсками, например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который очень важен для США с точки зрения Китая, то европейцы и украинцы также присоединятся.

— Не то чтобы американцы в нас действительно нуждались, потому что они сами обладают большой силой, но никогда не знаешь. Показать Трампу, что в случае привлечения войск США, Европа вместе с Украиной также готовы обеспечить "сапоги на земле", например, даже на Тайване. Просто, чтобы он задумался над этим, — подчеркнула политический аналитик.

По ее мнению, очень важно: за гарантиям безопасности не допустить, чтобы это заблокировало будущее членство Украины в НАТО.

— Ведь Россия, безусловно, будет пытаться использовать любые гарантии безопасности или влияние Трампа, чтобы протолкнуть формулировку типа: "Украина отказывается от стремления стать членом НАТО, от стремления присоединиться к любому военному альянсу" и тому подобное. Мы должны быть очень осторожны и с этим, — подытожила Мария Мартисиюте.

