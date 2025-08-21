"Будапешт" номер два? Гарантії безпеки Україні не передбачають жодних прямих зобов'язань, пишуть ЗМІ

В реальності варіант "натовських" гарантій зобов'яже країни "обговорити", чи повинні вони надати допомогу

У "гарантій безпеки, як в НАТО", які зараз обговорюються партнерами України, є неприємний нюанс, який може перетворити ці гарантії на фікцію. Насправді вони не передбачатимуть прямого зобов'язання союзників ставати на захист України, якщо Росія знову вирішить на неї напасти.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. За даними журналістів, в реальності варіант "натовських" гарантій зобов'яже країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, протягом 24 годин обговорити, чи мають вони надавати Києву військову допомогу.

Джерела сказали, що ця військова підтримка може включати надання Україні "швидкої оборонної допомоги" — можливо, мова йде про постачання озброєння — економічної допомоги, "зміцнення Збройних сил України" та запровадження нових санкцій проти Росії. Але вона навряд чи буде включати пряму відправку іноземних військових підрозділів для допомоги у відбиття російського вторгнення.

Щобільше, обговорення не зобов'язує країни автоматично надати підтримку: тобто фактично, пропоновані "гарантії безпеки" можуть в реальності перетворитися на фікцію на кшталт "Будапештського меморандуму".

Зазначимо, що зараз західні країни шукають ефективні гарантії безпеки для України, щоб стримати Росію та уникнути нового масштабної війни. Адміністрація США та європейські партнери активно обговорюють можливі стратегії підтримки Києва, натхнені досвідом Японії та Південної Кореї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія знову намагається просунути своє бачення гарантій безпеки для України. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що, на його думку, будь-які переговори без участі Москви "не мають жодного сенсу". А в переліку "гарантів" безпеки України затесався вірний російський союзник, Китай.

Загалом близько 10 європейських країн вже готові відправити війська в Україну після зустрічі у Білому домі 18 серпня. Лідери європейських країн готові відправляти військових, оскільки президент США Дональд Трамп надав гарантії участі США в посиленні захисту України.