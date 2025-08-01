"Тортури - не привід для насмішок". Морпіх відповів реперці Азілії Бенкс, яка висміяла його вигляд після полону

Військовий пробув у полоні майже 3 роки

Українській військовополонений Олександр Кірієнко відповів американській реперці Азілії Бенкс, яка нещодавно висміяла його фото після російського полону. Воїн 36-ої бригади морської піхоти, старший сержант ЗСУ і головний сержант взводу снайперів наголосив, що підтримує свободу слова, але і вона має межі, особливо щодо полонених чи воїнів.

Кірієнко опублікував у Facebbok відеозвернення, де висловив свою думку. Адже Бенск за кілька днів до цього досить жорстко прокоментувала фото військового до полону і після.

"Я українець, я підтримую свободу слова: кожен має право висловити свою думку. Але наша совість і честь мають накладати певні обмеження. Азіліє, бажаю, щоб ніхто з твоїх близьких не спробував "дієту", яку отримують українські військовополонені — постійні приниження, побиття, голод", — заявив морпіх.

Кірієнко також наголосив, що не знайомий з трагедією яку пережили афроамериканці. Але він на собі відчув, як ламає людську душу досвід неволі та тортур. За його словами цю отриману травму відчувають навіть покоління, які не бачили цього пекла. Однак самі люди обирають, що їм робити з цим досвідом: чи стати сильнішим й навчити дітей боротися за своє майбутнє, або піддатися травмі, яка зламає зараз людей, а згодом і майбутнє дітей.

"Тортури — це злочин, неволі не місце в цивілізованому світі, люди створені для свободи й взаєморозуміння. І своїх дітей я навчаю саме так: вчу їх відповідати за кожне сказане слово, бо слово – зерно дії. Кожна світова трагедія починалась з якогось неправильного слова", — наголосив Кірієнко.

Зауважимо, що Олександр Кірієнко став на захист Батьківщини ще у 2014 році, повномасштабне вторгнення він зустрів у Маріуполі. У полон захисник потрапив в квітні 2022 року, пережив катування та знущання з боку російських військових, внаслідок чого втратив 40 кілограмів. Його утримували у колонії №10 в Мордовії, де в’язням відмовляють у наданні необхідної медичної допомоги та катують електричним струмом. Додому Олександр Кірієнко повернувся в рамках обміну 5 лютого 2025 року.

Однак цей факт не завадив Азалії Бенкс написати під фото військовополоненого: "Щось потрібно було, щоб зупинити його товсту д*пу від їжі". Додамо, що Бенкс має скандальну репутацію в американських медіа. Вона здебільшого отримує увагу не за свою музику, а за свої скандальні висловлювання в соціальних мережах. Багато разів Бенкс отримувала бан в X (Twitter) та Instagram за свої контроверсійні, образливі та скандальні висловлювання на адресу зірок шоубізнесу та відомих людей.

Пост Бенкс

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україну повернули прикордонника Віталія Гиренка, останнього захисника острова Зміїний. Він три з половиною роки провів у російському полоні, потрапивши туди 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабної війни.