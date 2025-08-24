Завели стару платівку: Путін не збирається нічого підписувати із Зеленським

У Росії чітко дали зрозуміти, що не готові йти на угоду з Україною

На тлі активного обговорення можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним у Росії дають зрозуміти, що не збираються нічого підписувати. Там знову підняли стару тему з тим, що Зеленський нібито "нелегітимний президент".

Про це розповів глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв’ю американському каналу NBC. За його словами, у Кремлі можуть піти на зустріч, але не мають наміру підписувати юридичні документи.

Незалежно від того, коли може відбутися ця зустріч (і вона має бути добре підготовлена), питання про те, хто підписуватиме документ з української сторони, дуже важливе. Сергій Лавров

На уточнююче питання ведучої Лавров сказав, що в Кремлі сприймають Зеленського як "де-факто главою режиму". Втім, він додав, що росіяни готові зустрітися з ним у "такій якості".

Але коли справа дійде до підписання юридичних документів, у всіх має бути ясне розуміння того, що особа, яка підписує, є легітимною. Сергій Лавров

Як відомо, росіяни періодично проштовхують в інформаційне поле тему "нелегітимності" Зеленського. Вони кажуть, що оскільки в Україні через воєнний стан не було планових президентських виборів 31 березня 2024 року, то після цього терміну єдиною законною владою залишається Верховна Рада. Посилаються вони при цьому на положення Конституції України, де таке продовження повноважень нібито не передбачено.

Однак на ці вкиди їм уже неодноразово відповідали. Наприклад, речник парламенту Руслан Стефанчук наголошував, що згідно з положеннями 108 статті Конституції, президент виконує свої обов’язки до вступу на посаду нового президента.

Варто зазначити, що цю тему росіяни почали роздмухувати після того, як Україна не визнала вибори президента Росії 15 березня 2024 року. Міжнародне право не допускає проведення виборів на окупованих територіях, а саме це зробили росіяни, щоб намалювати Путіну потрібні рейтинги