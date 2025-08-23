Перші кроки вже зроблено: Мерц розповів, чи довго чекати на завершення війни в Україні

Перші кроки щодо врегулювання зроблено, але до фінішу ще далеко

У питаннях врегулювання війни між Росією та Україною було зроблено перші кроки. Однак, до її завершення ще дуже довго.

Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час партійної конференції ХДС у Оснабрюку. Його цитує AFP.

За його словами, країни ЄС за час вторгнення ще не робили більш масштабних дипломатичних зусиль, ніж за останні три тижні. Однак він попередив, що досягнення миру буде пов’язане із суттєвими складнощами, з якими доведеться зіткнутися протягом найближчих тижнів або навіть місяців.

При цьому Мерц наголосив, що на цьому шляху було зроблено лише перші кроки.

"Дозвольте мені сказати так: ми знаходимося на десятикілометровій ділянці і, мабуть, пройшли перші 200 метрів. У будь-якому випадку ми рухаємося у правильному напрямку" Фрідріх Мерц

Як повідомлялося раніше, 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона і провів там зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Окрім зустрічі із президентом США, пройшла розмова з європейськими лідерами, які супроводжують українського президента.

Після цього Трамп анонсував початок підготовки до тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним. Проте вже 21 серпня глава МЗС Росії Сергій Лавров зробив низку заяв, які тотально суперечать усьому, про що могли домовитися Путін і Трамп.

Зокрема, він почав просувати незрозумілі умови про "ключові питання", які нібито мають бути вирішені перед тим, як зустріч відбудеться.