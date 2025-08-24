В Вашингтоне сделали оптимистические заявления о конце войны

Россияне согласились пересмотреть некоторые свои требования для прекращения войны. Кроме того, они готовы согласиться на то, что Украина сохранит свою территориальную целостность.

Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Венс каналу NBC. По его словам, впервые с начала вторжения, россияне пошли на значительные уступки.

"Они действительно готовы проявить гибкость по некоторым из своих основных требований. Они говорили о том, что необходимо для прекращения войны" Джей Ди Венс

Он отметил, что россияне не уступили во всех своих требованиях, однако признали, что Украина сохранит территориальную целостность после завершения войны. Также он добавил, что Кремль отказался от установления марионеточного режима в Киеве, что было одним из ключевых требований с начала 2022 года.

В конечном итоге украинцы сами примут решение о том, где пройдут территориальные границы в их собственной стране Джей Ди Венс

Венс сказал, что Москва не хочет прекращать ведение боевых действий "по сложным причинам". Кроме того, он подчеркнул, что США ее действия не контролируют, "иначе война бы закончилась еще 7 месяцев назад".

Стоит отметить, что глава МИД России Сергей Лавров перед этим сказал, что Россия не намерена подписывать никакие соглашения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он опять поднял тему о том, что украинский лидер "нелегитимен".