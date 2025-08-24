Лавров уже знайшов винних у зриві можливої зустрічі Зеленського та Путіна

У Москві шукають способи зняти з себе відповідальність

У Росії вже готуються до можливого провалу зустрічі президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна, а тому шукають кого б у цьому звинуватити. У Москві для цих цілей традиційно обрали країни Заходу.

Про це розповів глава МЗС Росії Сергій Лавров під час спілкування із місцевими пропагандистами. За його словами, країни Європи та США мають намір зірвати "процес, який започаткували" Путін і американський президент Дональд Трамп.

Західні країни просто шукають привід, щоб переговори не відбулися. І хочуть, щоб це сталося не з їхньої вини, не з вини Зеленського, який теж "артачиться" і висуває якісь умови, вимагає негайної зустрічі з Путіним незалежно ні від чого. Сергій Лавров

Нагадаємо, що Трамп за підсумками переговорів із Зеленським та лідерами країн Європи 18 серпня підтвердив, що дзвонив Путіну, анонсував початок підготовки тристоронньої зустрічі та сказав, що вона відбудеться дуже скоро. Зеленський під час брифінгу для преси підтвердив заяву Трампа та назвав умови для проведення тристоронньої зустрічі.

Проте вже 21 серпня Лавров зробив низку заяв, що тотально суперечать усьому, про що могли домовитися Путін і Трамп. Зокрема, він почав просувати незрозумілі умови про "ключові питання", які нібито мають бути вирішені перед тим, як зустріч відбудеться.

Президент Фінляндії Олександр Стубб після розмови з Трампом повідомив, що у американського президента закінчується терпіння через відмовки Кремля, а також висловив сумнів у тому, що зустріч Зеленського та Путіна взагалі відбудеться.