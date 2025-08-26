На столі Зеленського є дивні кулі: навіщо вони потрібні (фото)

Ми роздивилися щось несподіване

На новому фото президента України Володимира Зеленського показано все, що є на його робочому столі. Там багато паперів та папок, але це не все – є дещо незвичайне.

"Телеграф" вирішив окинути стіл українського лідера чіпким поглядом журналіста та виявив несподівані речі.

На знімку гарант Конституції обговорює щось із прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко. У нього на столі багато паперів, папок та блокнотів, що цілком логічно, як і органайзер із ручками та олівцями.

Також на президентському столі присутні склянки та пляшки з водою. Крім того, ми помітили окуляри та футляр для них, а також повербанк.

На розмитому фото з кабінету Зеленського можна побачити синю баночку. Це Vicks VapoRub — відома мазь, яку використовують для полегшення симптомів застуди, кашлю та закладеності носа.

Такий предмет у кабінеті глави держави, особливо під час війни, може говорити про напружений графік та постійний стрес, які можуть призводити до простудних захворювань.

Тим часом ще одна річ вибивалася із загального ряду – це пара китайських куль Антистрес. Їх ще називають "кулі здоров’я" чи "кулі для медитацій".

Володимир Зеленський та Юлія Свириденко за президентським столом

Для чого китайські кулі

Такі кулі застосовують для медитації, оскільки їхнє обертання дуже швидко відключає внутрішній діалог і активізує роботу обох півкуль мозку. Але це не єдина причина їхнього використання.

Вважається, що вони покращують стан здоров’я, оскільки впливають на біологічно активні точки та нервові закінчення на долонях та ступнях під час самомасажу.

Вправи з китайськими кулями нібито сприятливо впливають на нервову та серцево-судинну систему, роботу внутрішніх органів, знімають м’язові блоки, розвивають рухливість суглобів, заспокоюють, покращують пам’ять та увагу, активізують енергетичні канали.

Крім того, це інструмент для розвитку моторики та сили рук, реабілітації після травм. З їхньою допомогою можна розробити "неробочу" руку, зміцнити м’язи, а також розвинути спритність.

