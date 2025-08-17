Важко працювали і суворо виховували сина: що відомо про батьків Зеленського
Зеленський разом із батьками 4 роки прожив у Монголії
Володимир Зеленський виріс в інтелігентній родині з Кривого Рогу із суворим вихованням. Його батьки завжди лишалися у тіні сина-коміка і не прагнули слави. Проте, коли він став президентом, інтерес преси до його мами й тата значно зріс.
Зараз батькам Зеленського 77 і 74 роки. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про них.
Що відомо про батьків Володимира Зеленського
Батько президента
Олександр Семенович Зеленський народився 23 грудня 1947 року. Він — доктор технічних наук, професор і завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій у Криворізькому економічному інституті (нині — університет). Він спеціалізується на автоматизації та обліку в гірничій справі і має понад 140 наукових публікацій.
Коли маленькому Вові було 8 років, його батьки прийняли рішення переїхати до Монголії, міста Ерденет. А все тому, що його батько отримав роботу на будівництві гірничо-збагачувального комбінату як науковець. А Римма Володимирівна влаштувалася там інженером.
Важку роботу і клімат підірвали здоров’я мами Володимира Олександровича, тому за чотири роки вони повернулися до України. Повернутися до роботи після цього Римма Володимирівна вже не змогла.
Мама президента
Про маму президента відомо мало. Римма Зеленська за фахом інженер. Сам президент, ще будучи керівником студії "Квартал 95" в одному з інтерв’ю розповідав, що під час знімань мама турбувалася про нього.
Раніше коли ще жодних дієт не дотримувався, тоді холодець у судочку. І обов'язково повернути судочки. Це круто
У 2024 році Зеленський зізнався в інтерв’ю ВВС, що виховували його суворо. Однак президент зізнався, що його батьки були дуже хорошими.
Я не думаю, що був якийсь особливий, у мене були дуже хороші батьки. Вони були іноді дуже суворими до мене. Я ходив до школи, як багато різних звичайних дітей, але я мав багато вчитися, читати правильні книжки та мати цінності звичайних нормальних людей. Це в першу чергу
Як поставилися до рішення сина йти у президенти
Коли Зеленський прийняв рішення балотуватися у президенти у 2019 році, його батьки були занепокоєні. Вони навіть відмовляли сина від цього.
Ми сказали, що це йому зовсім не потрібно. Це бруд суцільний. Але він так вирішив. Принаймні я знаю, що він не крастиме, і не дасть нікому красти. У нас була скромна сім’я… він виховувався не у багатій родині, а у звичайній, робітничій
