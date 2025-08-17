Важко працювали і суворо виховували сина: що відомо про батьків Зеленського

Зеленський разом із батьками 4 роки прожив у Монголії

Володимир Зеленський виріс в інтелігентній родині з Кривого Рогу із суворим вихованням. Його батьки завжди лишалися у тіні сина-коміка і не прагнули слави. Проте, коли він став президентом, інтерес преси до його мами й тата значно зріс.

Зараз батькам Зеленського 77 і 74 роки. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про них.

Що відомо про батьків Володимира Зеленського

Батько президента

Олександр Семенович Зеленський народився 23 грудня 1947 року. Він — доктор технічних наук, професор і завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій у Криворізькому економічному інституті (нині — університет). Він спеціалізується на автоматизації та обліку в гірничій справі і має понад 140 наукових публікацій.

Олександр Зеленський

Коли маленькому Вові було 8 років, його батьки прийняли рішення переїхати до Монголії, міста Ерденет. А все тому, що його батько отримав роботу на будівництві гірничо-збагачувального комбінату як науковець. А Римма Володимирівна влаштувалася там інженером.

Батьки президента

Важку роботу і клімат підірвали здоров’я мами Володимира Олександровича, тому за чотири роки вони повернулися до України. Повернутися до роботи після цього Римма Володимирівна вже не змогла.

Володимир Зеленський з батьками

Мама президента

Про маму президента відомо мало. Римма Зеленська за фахом інженер. Сам президент, ще будучи керівником студії "Квартал 95" в одному з інтерв’ю розповідав, що під час знімань мама турбувалася про нього.

Раніше коли ще жодних дієт не дотримувався, тоді холодець у судочку. І обов'язково повернути судочки. Це круто Володимир Зеленський

Римма Зеленська піклувалася про сина вже у дорослому віці

У 2024 році Зеленський зізнався в інтерв’ю ВВС, що виховували його суворо. Однак президент зізнався, що його батьки були дуже хорошими.

Я не думаю, що був якийсь особливий, у мене були дуже хороші батьки. Вони були іноді дуже суворими до мене. Я ходив до школи, як багато різних звичайних дітей, але я мав багато вчитися, читати правильні книжки та мати цінності звичайних нормальних людей. Це в першу чергу Володимир Зеленський

Як поставилися до рішення сина йти у президенти

Коли Зеленський прийняв рішення балотуватися у президенти у 2019 році, його батьки були занепокоєні. Вони навіть відмовляли сина від цього.

Ми сказали, що це йому зовсім не потрібно. Це бруд суцільний. Але він так вирішив. Принаймні я знаю, що він не крастиме, і не дасть нікому красти. У нас була скромна сім’я… він виховувався не у багатій родині, а у звичайній, робітничій Римма Зеленська

