На столе Зеленского есть необычные предметы: для чего они нужны (фото)

Мы разглядели кое-что неожиданное

На новом фото президента Украины Владимира Зеленского показано все, что находится на его рабочем столе. Там много бумаг и папок, но это не все – есть кое-что необычное.

"Телеграф" решил окинуть стол украинского лидера цепким взглядом журналиста и обнаружил неожиданные вещи.

На снимке гарант Конституции обсуждает что-то с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. У него на столе много бумаг, папок и блокнотов, что вполне логично, как и органайзер с ручками и карандашами.

Также на президентском столе присутствуют стаканы и бутылки с водой. Кроме, того мы заметили очки и футляр для них, а также повербанк.

На размытом фото из кабинета Зеленского можно разглядеть синюю баночку. Это Vicks VapoRub — известная мазь, которую используют для облегчения симптомов простуды, кашля и заложенности носа.

Такой предмет в кабинете главы государства, особенно во время войны, может говорить о напряженном графике и постоянном стрессе, которые могут приводить к простудным заболеваниям.

Между тем, еще одна вещь выбивалась из общего ряда – это пара китайских шаров Антистресс. Их еще называют "шары здоровья" или "шары для медитаций".

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко за президентским столом

Для чего китайские шары

Такие шары применяют для медитации, поскольку их вращение очень быстро отключает внутренний диалог и активизирует работу обоих полушарий мозга. Но это не единственная причина их использования.

Считается, что они улучшают состояние здоровья, поскольку воздействуют на биологически активные точки и нервные окончания на ладонях и ступнях во время самомассажа.

Упражнения с китайскими шарами якобы благоприятно влияют на нервную и сердечно-сосудистую систему, работу внутренних органов, снимают мышечные блоки, развивают подвижность суставов, успокаивают, улучшают память и внимание, активизируют энергетические каналы.

Кроме того, это инструмент для развития моторики и силы рук, реабилитации после травм. С их помощью можно разработать "нерабочую" руку, укрепить мышцы, а также развить ловкость.

