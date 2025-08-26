На столе Зеленского есть необычные предметы: для чего они нужны (фото)
-
-
Мы разглядели кое-что неожиданное
На новом фото президента Украины Владимира Зеленского показано все, что находится на его рабочем столе. Там много бумаг и папок, но это не все – есть кое-что необычное.
"Телеграф" решил окинуть стол украинского лидера цепким взглядом журналиста и обнаружил неожиданные вещи.
На снимке гарант Конституции обсуждает что-то с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. У него на столе много бумаг, папок и блокнотов, что вполне логично, как и органайзер с ручками и карандашами.
Также на президентском столе присутствуют стаканы и бутылки с водой. Кроме, того мы заметили очки и футляр для них, а также повербанк.
На размытом фото из кабинета Зеленского можно разглядеть синюю баночку. Это Vicks VapoRub — известная мазь, которую используют для облегчения симптомов простуды, кашля и заложенности носа.
Такой предмет в кабинете главы государства, особенно во время войны, может говорить о напряженном графике и постоянном стрессе, которые могут приводить к простудным заболеваниям.
Между тем, еще одна вещь выбивалась из общего ряда – это пара китайских шаров Антистресс. Их еще называют "шары здоровья" или "шары для медитаций".
Для чего китайские шары
Такие шары применяют для медитации, поскольку их вращение очень быстро отключает внутренний диалог и активизирует работу обоих полушарий мозга. Но это не единственная причина их использования.
Считается, что они улучшают состояние здоровья, поскольку воздействуют на биологически активные точки и нервные окончания на ладонях и ступнях во время самомассажа.
Упражнения с китайскими шарами якобы благоприятно влияют на нервную и сердечно-сосудистую систему, работу внутренних органов, снимают мышечные блоки, развивают подвижность суставов, успокаивают, улучшают память и внимание, активизируют энергетические каналы.
Кроме того, это инструмент для развития моторики и силы рук, реабилитации после травм. С их помощью можно разработать "нерабочую" руку, укрепить мышцы, а также развить ловкость.
