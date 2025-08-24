Зеленський привітав українців з Днем Незалежності у вишиванці із родзинкою: не всім така по кишені (фото)
Президент України Володимир Зеленський у День Незалежності звернувся до громадян з Майдану Незалежності, з’явившись у національному вбранні – вишиванці від українського бренду Damirli.
Відповідне фото опублікував Офіс президента. Для святкового звернення глава держави обрав чорну лляну сорочку вільного крою з довгим рукавом.
Автором моделі стала дизайнерка Ельвіра Гасанова, засновниця бренду Damirli. Символічно, що виріб отримав назву "Україна".
Вишивка прикрашає комір та манжети сорочки, а головним акцентом виступає карта України, виконана вручну. Аналогічну модель, але у білому кольорі, можна придбати на офіційному сайті бренду за ціною 18160 гривень.
Дизайнер Віктор Анісімов, який працює над стилем Зеленського, раніше розповідав про процес створення цього образу. В інтерв’ю "Телеграфу" він пояснив, що йшлося про формений одяг у чорному кольорі з натяком на сучасний крій.
Нагадаємо, 16 серпня президент США Дональд Трамп зробив комплімент одягу Зеленського. "Лише подивіться на нього, мені подобається", — сказав Трамп, коментуючи костюм українського лідера на початку візиту.