Зеленський привітав українців з Днем Незалежності у вишиванці із родзинкою: не всім така по кишені (фото)

Президент України Володимир Зеленський у День Незалежності звернувся до громадян з Майдану Незалежності, з’явившись у національному вбранні – вишиванці від українського бренду Damirli.

Відповідне фото опублікував Офіс президента. Для святкового звернення глава держави обрав чорну лляну сорочку вільного крою з довгим рукавом.

Автором моделі стала дизайнерка Ельвіра Гасанова, засновниця бренду Damirli. Символічно, що виріб отримав назву "Україна".

Вишивка прикрашає комір та манжети сорочки, а головним акцентом виступає карта України, виконана вручну. Аналогічну модель, але у білому кольорі, можна придбати на офіційному сайті бренду за ціною 18160 гривень.

Володимир Зеленський на Майдані Незалежності

Дизайнер Віктор Анісімов, який працює над стилем Зеленського, раніше розповідав про процес створення цього образу. В інтерв’ю "Телеграфу" він пояснив, що йшлося про формений одяг у чорному кольорі з натяком на сучасний крій.

Нагадаємо, 16 серпня президент США Дональд Трамп зробив комплімент одягу Зеленського. "Лише подивіться на нього, мені подобається", — сказав Трамп, коментуючи костюм українського лідера на початку візиту.