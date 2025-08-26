Росіянам вдалось просунутись на Дніпропетровщині? У ЗСУ пояснили ситуацію (карта)

Українські захисники зупинили просування росіян

У вівторок, 26 серпня, в Генеральному штабі Збройних сил України спростували інформацію, що російські загарбники зайшли у населені пункти Запорізьке та Новогеоргіївку Дніпропетровської області. Раніше інформацію від DeepState про окупацію сіл Запорізьке та Новогеоргіївку підтвердив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

В Генеральному штабі ЗСУ заявили, що українські військові продовжують контролювати обидва села.

Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт Генштаб ЗСУ

Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками. Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності, зазначили у Генштабі.

26 серпня у коментарі "Суспільному" речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов сказав: "Росіяни зайшли та намагаються закріпитися. Українські військові б'ються, щоб втримати позиції". 25 числа Трегубов заперечував цю інформацію.

Росіяни захопили два населених пункта на Дніпропетровщині, показує карта DeepState

Таким чином він підтвердив дані DeepState, що обидва села захопили окупанти. Повідомлялося, що росіяни майже не застосовують техніку, натомість штурмують "м’ясом" із підтримкою дронів та мінометів.

Сили оборони роблять усе, щоб зупинити ворога та не допустити просування далі вглиб. Ситуація напружена, але під контролем, писали осинтери.

Раніше ми розповіли, що росіяни активно обстрілюють трасу Миколаїв-Херсон. Через активність російських дронів українців закликали не пересуватися цим маршрутом. Зараз траса М-14 Миколаїв-Херсон є досить небезпечною.

Також "Телеграф" повідомляв, що Сили оборони України звільнили кілька сіл на Донеччині. Є підстави сподіватися, що наші військові зможуть на якийсь час стабілізувати лінію бойового зіткнення.