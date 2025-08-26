Россиянам удалось продвинуться на Днепропетровщине? В ВСУ объяснили ситуацию (карта)
-
-
Читати українською
Россияне вошли в населенные пункты Запорожское и Новогеоргиевку Днепропетровской области.
Информацию от DeepState об оккупации сел Запорожское и Новогеоргиевку подтвердил спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.
"Россияне зашли и пытаются закрепиться. Украинские военные дерутся, чтобы удержать позиции", — сказал он.
По данным DeepState, россияне почти не применяют технику, штурмуя "мясом" с поддержкой дронов и минометов.
Новость обновляется…