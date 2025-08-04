Тисяча "шахедів" на добу стане реальністю? Як протидіяти новій загрозі через відновлення аеропорту в Донецьку

Летовище не працює для цивільних літаків вже 11 років — у 2014 там тривали запекли бої

На території захопленого Донецького аеропорту російські військові розпочали зведення інфраструктури для використання ударних дронів типу Shahed. Поблизу терміналу будують закриті майданчики для зберігання таких безпілотників. Паралельно облаштовують пункти ручного управління, місця для розвантаження бойових частин, хибні позиції, пости повітряного спостереження, а також готують злітну смугу для запуску дронів.

Про це свідчить інформація з супутникових знімків, які використали українські OSINT-організації. Від лінії бойового зіткнення до цього об’єкта — близько 52 км.

Супутникові знімки Донецького аеропорту. Фото: CyberBoroshno

За даними джерел, у першу чергу базу готують для атак по Донецькій області, зокрема запусків дронів типу "Шахед/Гербер", що мають ручне управління. Їхня ймовірна дальність польоту — до 250 км від точки пуску.

Крім того, спорудження може використовуватись для запусків реактивних безпілотників по центральних регіонах України. Дальність таких дронів, за попередніми оцінками, сягає до 450 км.

Поруч із терміналом будуються закриті майданчики для зберігання дронів, пункти ручного управління, зони для розвантаження бойових частин, хибні позиції, пости повітряного спостереження та злітна смуга.

Карта з вказаним Донецьким аеропортом

Аналітики ISW повідомляють, що росіяни частково прибрали укріплення зі злітно-посадкової смуги й почали будівництво на парковках — імовірно, для встановлення паливних резервуарів. Поруч із зруйнованим терміналом зводяться закриті складські приміщення, готуються пункти ручного керування безпілотниками, місця розвантаження боєголовок, пости повітряного спостереження та сама злітна смуга.

У звіті ISW наголошується, що подальше використання Росією окупованих територій для ударів дронами створює зростаючу загрозу не лише для України, а й для країн-членів НАТО, якщо Росія зберігатиме контроль над українськими землями.

Ворог наближається до реалізації пусків 1000 "Шахедів" на ніч

Відновлення інфраструктури на території окупованого Донецького аеропорту свідчить про перетворення його на військову базу для запуску дронів. Про це в коментарі "Телеграфу" заявив колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ та військовий експерт Анатолій Храпчинський.

За його словами, головне, що потрібно розуміти: Росія збільшує кількість майданчиків для запусків дронів. Це дозволяє їй готувати комбіновані атаки та створювати тиск на систему ППО.

"Їхня стратегія — ускладнити нам життя. Вони хочуть робити понад 1000 курсів за раз. Я вивчав супутникові знімки Керченського аеропорту — там також іде розбудова. Основний напрямок — це збільшення кількості пускових майданчиків", — сказав він.

Анатолій Храпчинський

Він нагадав, що поява реактивного дрона відкриває можливість комбінованих ударів, коли крилаті ракети частково замінюються дронами з різними характеристиками.

"Це різні види цілей, які по-різному перехоплюються. Різні види детекції — і різні типи перехоплення. Тому нам потрібно бути до цього готовими", — наголосив експерт.

Як з цим боротися

Храпчинський також пояснив, що будь-яка рівна ділянка з прямою дорогою довжиною 2 км — це вже потенційне місце запуску дронів. За його словами, "Шахед" може запускатись як із фіксованого пункту, так і з пікапа. Тому, крім боротьби в повітрі, потрібно фокусуватись на центрах комплектації.

"Їх програмують на останньому етапі, і програмування відбувається вже на складах. Наприклад, у Приморсько-Ахтарську побудовані спеціальні склади, де запрограмовують напрямок руху дронів", — сказав він.

Храпчинський підсумував, що Україні потрібно не просто реагувати на запуски, а змінювати логіку протидії.

"Ми знову пасемо задніх. Ми пропонуємо протидію на вже зроблене ворогом рішення. А треба мати відповідь на те, що він ще тільки запропонує. Ми чомусь хочемо перехопити "Шахед", а треба зробити логіку його використання неефективною", — сказав експерт.

Росіяни модифікують "Шахеди"

Росія використовує нові модифікації дронів-камікадзе Shahed з посиленою бойовою частиною, здатною зруйнувати багатоповерховий будинок. Про це повідомив командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський в ефірі "Ранок.LIVE".

За його словами, РФ модернізує ударні БПЛА, збільшуючи вагу бойової частини з 50–55 кг до 80–90 кг. Такий дрон при влучанні в девʼятиповерхівку може повністю знищити верхні чотири поверхи — від дев’ятого до п’ятого включно.

"Це вже дуже серйозна зброя. Йдеться про потужність, яка дорівнює авіаційній бомбі. Влучання такого дрона в житлову багатоповерхівку — це гарантоване руйнування кількох поверхів і багато жертв", — наголосив Ярославський.

Про подібну модернізацію раніше попереджали в Головному управлінні розвідки. За даними ГУР, бойова частина може бути різного типу, а дрони з новими характеристиками вже активно тестуються на полі бою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російський винищувач п’ятого покоління Су-57 має на озброєнні гіперзвукові ракети — про це заявив начальник Головного штабу та перший заступник головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ генерал-лейтенант Олександр Максимцев. За його словами, війська щороку отримують сучасні ударні комплекси та гіперзвукову зброю в межах державного оборонного замовлення.