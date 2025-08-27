До "бабиного літа" ще далеко? Народний синоптик дав прогноз

"Бабине літо" в Україні прогнозується не одне

Погода в Україні восени продовжує дивувати: синоптики прогнозують у жовтні перше "бабине літо". Цей короткий, але теплий період стане приємним віддихом перед холодами, які почнуть поступово набирати силу в другій половині осені.

Про це "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач у матеріалі ""Бабине літо" в листопаді та перші заморозки: народний синоптик дав неочікуваний прогноз до кінця року".

За його словами, тепла погода розпочнеться наприкінці вересня й триватиме кілька днів, даруючи комфортні умови для прогулянок та активного відпочинку на свіжому повітрі.

В окремі дні буде достатньо тепло, і я б назвав цей період першим "бабиним літом", хоча він буде досить нетривалим. Володимир Деркач

Уже з середини першої декади жовтня в Україну почнуть надходити західні вітри, які принесуть із собою підвищену вологість та поступове зниження температури повітря.

Зазначимо, що "бабине літо" в країні прогнозується не одне. Потеплінь серед холодної погоди слід чекати ще раз у жовтні та наприкінці листопада.

Загалом, перше "бабине літо" обіцяє бути комфортним і приємним, хоча й нетривалим, а зміни погоди вже готують українцям нагадування про наближення холодів. Це чудовий час для прогулянок, відпочинку на природі та підготовки до справжньої осені, що поступово встановлює свій холодний ритм.

