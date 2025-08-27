До "бабьего лета" еще далеко? Народный синоптик дал прогноз

"Бабье лето" в Украине прогнозируется не одно

Погода в Украине осенью продолжает удивлять: синоптики прогнозируют в октябре первое "бабье лето". Этот короткий, но тёплый период станет приятным дыханием перед холодами, которые начнут постепенно набирать силу во второй половине осени.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач в материале ""Бабье лето" в ноябре и первые заморозки: народный синоптик дал неожиданный прогноз до конца года".

По его словам, теплая погода начнется в конце сентября и продлится несколько дней, даря комфортные условия для прогулок и активного отдыха на открытом воздухе.

В отдельные дни будет достаточно тепло, и я бы назвал этот период первым "бабьим летом", хотя он будет довольно непродолжительным. Владимир Деркач

Уже с середины первой декады октября в Украину начнут поступать западные ветры, которые принесут повышенную влажность и постепенное снижение температуры воздуха.

Отметим, что "бабье лето" в стране прогнозируется не одно. Потеплений в холодную погоду следует ожидать еще раз в октябре и конце ноября.

В общем, первое "бабье лето" обещает быть комфортным и приятным, хотя и непродолжительным, а изменения погоды уже готовят украинцам напоминание о приближении холодов. Это прекрасное время для прогулок, отдыха на природе и подготовки к настоящей осени, постепенно устанавливающей свой холодный ритм.

