Неймовірна спека чи осіння прохолода? Яку погоду прогнозують на останні дні серпня

Більшості регіонів пощастить

На зміну прохолодній майже осінній погоді в Україну прийде тепло до +30 градусів. Погода зміниться в останні дні серпня.

Про це свідчать дані Ventusky. За прогнозами синоптиків, 30 та 31 серпня більшість регіоні очікує досить тепла погода. Проте дані порталу регулярно оновлюється, тому прогноз може змінитись.

Погода в Україні 30 серпня

У суботу, 30 серпня, на заході країни очікується до +22 градусів, однак така прохолода буде обумовлена дощами. Цим регіонам синоптики прогнозують чималі опади протягом дня та навіть грозу. Однак іншим регіонам пощастить більше, адже там обіцяють лише помірну хмарність з проясненнями.

На півночі та сході вдень сонце пригріє до +30 градусів, але на півдні та в центрі країни очікується до +34 градусів. Така літня спека протримається до вечора, коли повітря охолоне до +25 градусів.

Погода в Україні 31 серпня

В останній день літа вже менше регіонів зможуть насолодитись теплом до +30 градусів, адже такі температури обіцяють лише на сході та півдні України. В інших регіонах буде від +25 до +20 градусів тепла. Найбільша прохолода прогнозується у гірських регіонах.

Опади синоптики обіцяють лише не півночі — можливий невеличкий дощ. Загалом протягом дня буде помірна хмарність з проясненнями.

