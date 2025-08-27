Росія має багато проблем, але населення продовжує хотіти війни

Економічна ситуація для Росії зараз є дуже плачевною. Однак вона може продовжувати війну за рахунок великої підтримки продовження бойових дій серед простого населення із глибинки.

Про це розповів перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця в інтерв’ю "Суспільне". За його словами, звичайні росіяни ніколи не мешкали, а тому для них фінансові труднощі є звичайною справою.

Російська Федерація перебуває у жалюгідному економічному стані. Там у геометричній прогресії наростають проблеми з бюджетом, можливістю фінансування цього військового механізму. Банківський сектор у жалюгідному стані, економіка у дуже складній ситуації. Сергій Кислиця

Він зазначив, що багато росіян і так не звикли жити в достатку. Дипломат зазначив, що за даними ООН, 26% домогосподарств у Росії ніколи не мали навіть проточної води.

З цим пов’язана сильна підтримка війни з боку росіян, оскільки фінансову вигоду від цього одержують близько 22 мільйонів осіб. Це включає родичів убитих та поранених солдатів окупаційної армії, а також людей, які залучені до робіт в оборонно-промисловому комплексі.

