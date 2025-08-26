"Вона дуже жорстока": Трамп заявив, що США вивчають досвід використання дронів в Україні

Трамп зазначив, що такого масштабу війни не було з 1945 року

В США дуже уважно вивчають досвід бойового використання безпілотників під час війни в Україні. Планується адаптувати його до потреб американської армії, оскільки аналогів такому досвіду зараз просто немає.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Clash Report. Трамп зазначив, що такого масштабу війни не було з 1945 року, тому США ретельно вивчають досвід, який накопичила Україна.

"Такого масштабу війни не було з часів Другої світової війни. Це велика подія в плані військових дій. Це цілком нова форма ведення бойових дій. Це війна дронів, яка раніше не існувала. Ми справді її вивчаємо — Піт Хегсет і всі інші. Ми вивчаємо її дуже ретельно. Це абсолютно нова форма війни, але вона дуже жорстока", — визнав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом запропонував йому "суперугоду" на 100 мільярдів доларів. Саме на таку суму Україна хоче придбати американського озброєння у рамках надання гарантій безпеки. Також Україна пропонує США контракт на десятки мільярдів доларів на виробництво дронів.

Нагадаємо також, що 17 серпня Україні показали перше фото української крилатої ракети під назвою "Фламінго", яка вже пройшла випробування та виготовляється серійно. Ця ракета може летіти на відстань до 3000 кілометрів та нести бойову частину масою в одну тонну. При цьому користувачі та експерти вже помітили, що ракета "Фламінго" дуже схожа на крилату ракету FP-5, яку розробила компанія Milanion Group з ОАЕ.

Нагадаємо, що в червні пройшли випробування української балістики "Сапсан" в бойових умовах. При цьому про перші вдалі льотні випробування української балістики президент Володимир Зеленський заявляв ще в жовтні 2024 року, однак якщо зараз ця зброя вже дійсно готова до серійного виробництва, то це може стати ще однією "козирною картою" України в протистоянні з ворогом. Як поява своєї далекобійної зброї може вплинути на хід війни, розбирався "Телеграф".