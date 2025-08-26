Як на Заході хочуть забезпечити безпеку України після війни: у чому план і чи є в ньому США — FT

США змінили думку щодо своєї участі у повоєнній підтримці стабільності

На Заході створили приблизний план того, як забезпечуватимуться гарантії безпеки для України у післявоєнний період. Це включає як розміщення військ союзних країн, так і підтримку боєздатності української армії.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times. Наголошується, що США вже висловили готовність надати розвідувальну інформацію та оперативний контроль за ситуацією на місцях.

Вашингтон навідріз відмовився відправляти в Україну свої війська, проте погодився підтримати європейські повітряним прикриттям. Джерела видання зазначають, що це суттєве зрушення у позиції Білого дому, який раніше відхиляв будь-які варіанти участі у підтримці безпеки України після війни.

Президент США Дональд Трамп повідомляв, що поки що деталі гарантій безпеки для України не обговорювалися, проте зазначив, що США не залишаться осторонь.

Ми братимемо участь у цьому з погляду підтримки. Ми збираємося їм допомогти Дональд Трамп

Видання зазначає, що попередній план передбачає створення демілітаризованої зони, яку, можливо, патрулюватимуть миротворці нейтральної країни або країн, погоджених Україною та Росією.

Потім з підконтрольної Україні сторони розміщуватимуться ЗСУ, озброєні та навчені країнами НАТО. У глибині української території розміщуватимуться солдати країн Європи, як третя лінія оборони. Американські війська надаватимуть їм непряму підтримку.

Як повідомлялося раніше, у Німеччині говорили, що понад 30 країн погодилися підтримати повоєнні гарантії безпеки для України. До них входять як країни Європи, а й Японія.