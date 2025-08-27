У России много проблем, но население продолжает хотеть войны

Экономическая ситуация для России сейчас является очень плачевной. Однако она может продолжать войну за счет обширной поддержки продолжения боевых действий среди простого населения из глубинки.

Об этом рассказал первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в интервью "Суспільне". По его словам, обычные россияне никогда в достатке не жили, а потому для них финансовые трудности являются обычным делом.

Российская Федерация находится в жалком экономическом состоянии. Там в геометрической прогрессии, нарастают проблемы с бюджетом, возможностью финансирования этого военного механизма. Банковский сектор в плачевном состоянии, экономика в очень сложной ситуации. Сергей Кислица

Он отметил, что многие россияне и так не привыкли жить в достатке. Дипломат отметил, что по данным ООН, 26% домохозяйств в России никогда не имели даже проточной воды.

С этим связана и сильная поддержка войны со стороны россиян, так как финансовую выгоду от этого получают около 22 миллионов человек. Это включает родственников убитых и раненых солдат оккупационной армии, а также людей, которые привлечены к работам в оборонно-промышленном комплексе.

