Трамп вважає, що війна в Україні закінчиться у 2025 році: що думає ШІ

Чи може війна закінчиться до кінця року

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф переконаний, що війну Росії проти України вдасться завершити до кінця 2025 року. Втім, штучний інтелект не поспішає давати такі оптимістичні оцінки.

Таку оцінку Віткофф дав під час засідання Дональда Трампа з міністрами 26 серпня. За його словами, США сподіваються завершити війну до 31 грудня 2025 року.

"Україна, Росія, Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС – цього тижня ми проводимо зустрічі з усіх трьох цих конфліктів" Стів Віткофф

Що думає ШІ

"Телеграф" звернувся за аналізом до ChatGPT і отримав не такий оптимістичний прогноз. Нейромережа впевнена, що ймовірність повного завершення війни у 2025 році не перевищує 10-20%.

При цьому ШІ вважає, що прогрес у мирному процесі все ж таки можливий, але тут йдеться про якісь локальні перемир’я, оголошення режиму тиші на якихось окремих ділянках фронту, обміни полоненими та гуманітарні ініціативи. Стабільний мир, який би задовольнив Україну і включав би гарантії безпеки та відновлення територіальної цілісності, можливий у наступні рік-два.

На думку ChatGPT, зараз у переговорному процесі залишається величезна кількість невирішених питань, які не можна закрити за кілька місяців. Це включає питання територій, гарантій безпеки, санкцій, вступу України до НАТО та ЄС тощо.

Оцінка ШІ

До кінця року війна не закінчиться, вважає ШІ

Як повідомлялося раніше, в Україні вважають ймовірною зустріч Зеленського та Путіна, проте підкреслюють, що Росія не показує жодних ознак того, що має бажання закінчувати війну.