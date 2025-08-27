У Трампа считают, что война в Украине закончится в 2025 году: что думает ИИ

Может ли война закончится до конца года

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф убежден, что войну России против Украины удастся завершить до конца 2025 года. Впрочем, искусственный интеллект не спешит давать столь оптимистические оценки.

Такую оценку Уиткофф дал во время заседания Дональда Трампа с министрами 26 августа. По его словам, США надеются завершить войну до 31 декабря 2025 года.

"Украина, Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС – на этой неделе мы проводим встречи по всем трем этим конфликтам" Стив Уиткофф

Что думает ИИ

"Телеграф" обратился за анализом к ChatGPT и получил не столь оптимистичный прогноз. Нейросеть уверена, что вероятность полного завершения войны в 2025 году не превышает 10-20%.

При этом ИИ считает, что прогресс в мирном процессе все же возможен, но здесь речь идет о неких локальных перемириях, объявлении режима тишины на каких-то отдельных участках фронта, обмены пленными и гуманитарные инициативы. Стабильный мир, который бы удовлетворил Украину и включал бы в себя гарантии безопасности и восстановление территориальной целостности, возможен в следующие год-два.

По мнению ChatGPT, сейчас в переговорном процессе остается огромное количество нерешенных вопросов, которые нельзя закрыть за несколько месяцев. Это включает вопросы территорий, гарантий безопасности, санкций, вступления Украины в НАТО и ЕС и т.д.

Оценка ИИ

До конца года война не закончится, считает ИИ

Как сообщалось ранее, в Украине считают вероятной встречу Зеленского и Путина, однако подчеркивают, что Россия не показывает никаких признаков того, что у нее есть желание заканчивать войну.