Трамп зробив нові заяви про війну: накинувся на Зеленського та натякнув на мита проти України

У Білому домі вважають, що Росія підпише угоду з Україною

Президент США Дональд Трамп зробив низку нових заяв щодо врегулювання війни Росії проти України. При цьому він навіть натякнув на те, що економічні заходи можуть бути запровадженими проти України.

Про це він розповів під час брифінгу журналістам. Він повернувся до своєї старої риторики, в якій покладав відповідальність за війну на Київ, в той же мірі що й на Москву, а також традиційно звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що той "дозволив їй початися".

(Президент України) Зеленський також не зовсім невинний. Для танго потрібні двоє. Дональд Трамп

За його словами, ніхто не починає війну в очікуванні програшу, проте іноді виходить, що країни починали їх і втрачали все, включаючи свою країну. Після цього він скептично оцінив шанси України на перемогу.

"Я впевнений, що Україна думала, що вони переможуть. Ти збираєшся перемогти когось, хто в 15 разів більше за тебе. Байден не повинен був дозволяти цьому статися" Дональд Трамп

При цьому американський президент побіжно натякнув, що може запровадити економічні заходи не лише проти Росії, а й проти України.

"Тисячі молодих людей помирають щотижня. Якщо я можу їх врятувати, застосовуючи санкції, або просто будучи собою, або застосовуючи жорстку тарифну політику, яка дорого обходиться Росії, Україні або хто там ще у нас є..." Дональд Трамп

Закінчувати думку глава Білого дому не став, переключившись на розповіді про те, як він уже встиг завершити сім воєн, частина з яких тривала десятками років.

Також Трамп упевнений, що Володимир Путін зустрінеться із Зеленським і підпише угоду, незалежно від заяв російського МЗС про "нелегітимність" українського президента.

"Не має значення, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Усі тільки позують" Дональд Трамп

Як повідомлялося раніше, в Україні вважають ймовірною зустріч Зеленського та Путіна, проте підкреслюють, що Росія не показує жодних ознак того, що має бажання закінчувати війну.