"Запрошень не було": у Зеленського прокоментували можливість переговорів з Путіним

Історію про те, що Путін нібито запрошував Зеленського на переговори до Москви, можна вважати "анекдотичною"

В Україні вважають зустріч президента Володимира Зеленського з російським правителем Володимиром Путіним цілком можливою — як і подальші переговори. Проте Росія не має реального бажання вести розмову про припинення війни.

Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі російському опозиційному виданню "Настоящее время". Подоляк зазначив, що Росія не зацікавлена у припиненні війни.

"Безперечно, така зустріч можлива. Якби Росія мала бажання дійсно вести розмову про сценарії зупинки війни, але Росія не зацікавлена ​​в припиненні бойових дій, а особливо не зацікавлена ​​в припиненні обстрілів цивільної інфраструктури, цивільного населення" Михайло Подоляк

Радник керівника ОПУ підкреслив, що конструкція російської політики щодо ведення війни в Україні ґрунтується на трьох базових елементах:

Затягування часу, заради чого Кремль вводить в оману президента США Дональда Трампа, демонструючи "бажання" йти на переговори;

Не приймати концепцію всеосяжного та безумовного припинення вогню за жодних умов;

Усіма силами відтягувати момент введення нових санкцій проти російського режиму — як США, так і Європою.

"Грубо кажучи, Росія імітуватиме будь-які спроби вести переговори на рівні президента, але вона в цьому не зацікавлена" Михайло Подоляк

Історію про те, що Путін нібито запрошував Зеленського на переговори до Москви, Подоляк назвав "анекдотичною". При цьому жодних офіційних заяв, або запрошень Зеленського до Москви Україна від РФ не отримувала.

"Ви самі знаєте, що ніхто не веде переговори на території країни агресора. Це просто, як на мене, безглузда пропозиція. Наскільки я розумію тактику Росії – це доводити все до абсурду і, відповідно, демонструвати цей абсурд таким чином забалтуючи тему… Жодних офіційних заяв та запрошень [не було]. Ще раз наголошую, це безглуздо. Публічно це ніде не звучало, хоч у рамках пропаганди вони спробували це використати. Але знову ж таки, це не викликало жодного резонансу" Михайло Подоляк

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Кремлі уже знайшли винних у зриві можливої зустрічі Зеленського та Володимира Путіна, очільника Росії. Хоча в Москві вже не раз наголошували, що зустрічі не буде "без президентського порядку денного".

Нагадаємо, що Трамп за підсумками переговорів із Зеленським та лідерами країн Європи 18 серпня підтвердив, що дзвонив Путіну, анонсував початок підготовки тристоронньої зустрічі та сказав, що вона відбудеться дуже скоро. Зеленський під час брифінгу для преси підтвердив заяву Трампа та назвав умови для проведення тристоронньої зустрічі.

Проте вже 21 серпня Лавров зробив низку заяв, що тотально суперечать усьому, про що могли домовитися Путін і Трамп. Зокрема, він почав просувати незрозумілі умови про "ключові питання", які нібито мають бути вирішені перед тим, як зустріч відбудеться.