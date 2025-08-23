Наші інтереси не збігаються. Чому Трамп насправді хоче зупинити війну в Україні

Експосол України в США Чалий розкрив цікаву деталь

Ультиматуми президента США Дональда Трампа Росії та його прагнення закінчити війну не стільки пов'язані з Україною, скільки з його особистими цілями. І тут йдеться у першу чергу про партнерство і гроші.

Про це розповів Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіацентру та колишній посол України у США (2015-2019), в інтерв'ю Radio NV. За його словами, Трамп прийшов до влади після того, як побудував великий бізнес, тому не дивно, що на політичну арену та міжнародну політику він дивиться як бізнесмен.

Саме тому досить часто Україна не розуміє рішень президента США, але для нього вони завжди будуть правильними за будь-якого результату. Чалий вважає, що Трамп на кожну державу дивиться не як на системи авторитаризму чи демократії, а з позиції — чи є там сильний лідер. Він як людина при владі поважає силу, а в сучасному світі — це ядерний арсенал, авторитет на міжнародній арені, певні надра тощо.

"Цілі його з Росією виходять за рамки просто зупинки війни. Так, він хоче зупинити війну, але наше бажання не збігається з його бажанням", — каже Чалий.

Колишній посол додає, що Трамп прагне відновити комерційні зв'язки з Росією, а тут йдеться про трильйони доларів та колосальні прибутки. Саме тому Білий дім так активно організовує зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним і відправляє своїх людей до Москви. Це все робиться, щоб підготувати фундамент до партнерства, як тільки закінчиться війна.

