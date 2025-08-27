Більше не живуть на будинках: чому лелеки все частіше гніздяться на стовпах

Ця тенденція росте

Лелека — це птах, який приносить тепло і забирає його назад до вирію. Але чому в Україні вони живуть переважно на стовпах?

Відповідь на це питання у коментарі "Телеграфу" дав доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, за сумісництвом провідний науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло.

За словами експерта, раніше лелеки традиційно влаштовували свої гнізда на хатах та деревах. Проте з часом ці місця стали менш придатними для птахів.

Їм потрібен зручний підліт, якого дерево дуже часто не дає, а придатних для гніздування солом’яних чи очеретяних дахів давно немає пояснює Анатолій Подобайло

Електричні стовпи як оптимальне рішення

Саме тому опори ліній електропередач виявилися найкращим варіантом для лелек, не зважаючи на ризики враження струмом. Ці конструкції забезпечують птахам необхідні умови для безпечного підльоту та влаштування гнізд.

Подобайло додав, що статистика Національного природного парку "Пирятинський" наочно демонструє цю тенденцію. За його словами, три чверті всіх лелечих гнізд розташовані саме на електричних стовпах. Значна частина гнізд знаходиться на водонапірних вежах, лише кілька залишається на деревах, і лише два гнізда досі розміщені на традиційних хатах.

Експерт відзначає, що тенденція до збільшення кількості гнізд на лініях електропередач продовжує зростати.

