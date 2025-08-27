Больше не живут на домах: почему аисты все чаще гнездятся на столбах

Эта тенденция растет

Аист — это птица, которая приносит тепло и забирает его обратно в теплые края. Но почему в Украине они живут в основном на столбах?

Ответ на этот вопрос в комментарии Телеграфа" дал доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, кандидат биологических наук, по совместительству ведущий научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло.

По словам эксперта, раньше аисты традиционно устраивали свои гнезда на домах и деревьях. Однако со временем эти места стали менее подходящими для птиц.

Им нужен удобный подлет, которого дерево очень часто не дает, а пригодных для гнездования соломенных или камышовых крыш давно нет объясняет Анатолий Подобайло

Электрические столбы как оптимальное решение

Именно поэтому опоры линий электропередач оказались наилучшим вариантом для аистов, несмотря на риски удара током. Эти конструкции обеспечивают птицам необходимые условия для безопасного подлета и устройства гнезд.

Подобайло добавил, что статистика Национального природного парка Пирятинский наглядно демонстрирует эту тенденцию. По его словам, три четверти всех аистовых гнезд расположены именно на электрических столбах. Значительная часть гнезд находится на водонапорных башнях, лишь несколько остаются на деревьях, и только два гнезда до сих пор расположены на традиционных домах.

Эксперт отмечает, что тенденция к увеличению количества гнезд на линиях электропередач продолжает расти.

