Можуть вбити, але приносять багато користі: як павуки допомагають людині

Деякі павуки використовуються у розробці ліків

Шкода, яку несуть павуки, міститься тільки в укусах, які іноді можуть призвести до смерті людини. Водночас ці істоти харчуються комахами, що йде на користь сільському господарству. Також науковці використовують павуків у розробці медичних препаратів, зокрема це стосується серцево-судинної системи.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла арахнологиня, докторка філософії, співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук.

Вона зазначила, що бачить шкоду в павуках тільки через те, що укуси деяких з них можуть викликати летальні наслідки, хоча і не завжди. Але у сільському господарстві вони суттєво зменшують кількість комах.

"Тобто вони є ентомофагами — істотами, що харчуються комахами. Причому більшість з них не вибірково харчуються. І якщо кормова база збільшується, їх також стає більше. Відбувається створення певного балансу", – пояснила Іосипчук.

За її словами, павуків також використовують у різних дослідженнях. Наприклад, досліджують отруту у медицині у розробці препаратів, зокрема кардіопротекторів. Оскільки отрута у них різна, то досліджується якраз для різних медичних потреб.

