Всі імперії падають. Нардеп пояснив, як прискорити розвал Росії

У Росії багато невдоволених метрополією, а також дуже слабкі місця на Кавказі

Прогнозований розпад Російської Федерації є неминучим, оскільки у нинішньому вигляді вона є імперією, у котрій чимало національних регіонів незадоволені своїм становищем. Тож Україна повинна мати план, як діяти у разі початку розвалу цієї імперії.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", співголова об'єднання "За деколонізацію Росії" Олег Дунда. Він пояснив, чому розпад РФ неминучий.

— Є проста відповідь: всі імперії падають. А Московія зараз — це імперія. Російська імперія лише виглядає монолітною. Але реально вона дуже крихка. Там дуже багато протиріч, незадоволення існуючою метрополією, дуже слабкі місця на Кавказі, — каже нардеп.

За його словами, проявом цієї крихкості був бунт Пригожина.

— Справа не в тому, що він відбувся, а як відреагувала метрополія на загрозу. А вона відреагувала ніяк. П'ять тисяч військових йдуть на Москву, а в цей час високопосадовці Московії просто розбігаються. З 90 суб'єктів РФ лише 10 голів цих суб'єктів виступили публічно на підтримку Москви. Всі інші сховалися. Я нагадаю, що підрозділи Чечні навіть не дійшли до Ростова і довго-довго йшли в "корках". Це про те, що всередині нема сили на це реагувати, — наголосив "деколонізатор" Росії.

Він навів другий приклад — Кавказ і те, що відбулося між Азербайджаном і Вірменією.

— Цей регіон є дуже є важливим для Москви. Та під час "великої" війни з Україною вона не має сил на те, щоб цей регіон контролювати і реагувати. Вони просто звідти вийшли, ніяк не реагуючи. Це про внутрішню слабкість. І в будь-якому разі ця війна призведе до повалення Російської імперії. Інше питання, що повалення імперії можна прискорити, — вважає "слуга".

За його словами, другий фактор пов'язаний з тим, що Україна та її партнери вже мусять мати план, як діяти, коли імперія почне розвалюватися.

— Не спостерігати за бунтом Пригожина, не розуміючи що робити, а мати готовий план. Розуміти на кого ми розраховуємо, з ким ми співпрацюємо в умовних Твері, Самарі, Красноярську. Як ми з ними встановлюємо відносини, як ми їх підтримуємо, щоб ця імперія не перезібралася знову, як це у них постійно відбувається.

Чому Російська імперія набула тих обрисів, які має зараз? Тому що наші західні партнери в 1991 році були не готові до розвалу Радянської імперії. Вони фактично дали їй можливість знову зібратися з силами. Цього разу ми, як Україна, не маємо дати їм такої можливості, — підсумував Олег Дунда.

