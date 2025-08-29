Осінь без фільтрів: 3 місця в Україні для найатмосферніших фото

"Телеграф" підібрав три унікальні місця, де осінь в Україні особливо красива

Осінь перетворює Україну на велику фотозону. На початку вересня погода ще тішитиме теплом, але листя на деревах потроху починає жовтіти. Найбільш яскраво осінь розкривається завдяки природі. Саме там золоті алеї та червоне листя створюють атмосферу, яку не передасть жоден фільтр

"Телеграф" підібрав три місця, де можна не тільки насолодитися осінню, а й цікаво провести час та зробити атмосферні фото. Знайти натхнення можна будь-де — навіть у місцевому парку чи на вузенькій старій вуличці, але ці локації 100% заслуговують уваги.

Дендропарк "Олександрія"

До цього дендропарку можна застосувати одразу кілька "най": найбільший, найстаріший, з найбільшою колекцією рослин і не тільки. Розташований у Білій Церкві, Київська область. Він був закладений 1783 році як резиденція польських шляхтичів Браницьких, назвали його на честь дружини Францишека-Ксаверія — Олександри. Стиль архітектури парку – пізній класицизм, а осінь додає йому барв. Чисельні місточки та галявини, водоспад і дуби, яким понад 300 років створюють неймовірну атмосферу.

Осінь в дендропарку чаруюча

Як тут не уявити себе польською графинею

Червоний виноград та водоспад

Кам'янець-Подільська фортеця

"Немає кращого Кам’янця, ніж Кам’янець восени", — відгукуються про Кам'янець-Подільський. І дійсно — жовтогаряче листя тільки підкреслює історичні принади міста. Тут цікаво і пейзажі познімати, і пошукати цікаві кольорові поєднання. На деяких вуличках червоне листя винограду контрастує зі стінами старих будинків, створюючи тло для романтичних портретів.

Казкові пейзажі / Фото Andy Travel Club

Вулиця Реміснича в Кам'янець-Подільскому наче зійшла зі сторінок журналі / Фото Andy Travel Club

Червоні дахи імпонують осені / Фото Andy Travel Club

Виноробня Шато Чизай

Осінь на виноробнях — час збору врожаю. Завітати сюди можна і без дегустацій, на виноробні Чизай проводять забіги, арттерапію тощо. Але їхати сюди варто за неймовірними пейзажами — осінь вкриває листя яскравими кольорами, а темний виноград вигідно із ними контрастує. Осіннє сонце дає можливість зробити цікаві кадри та насолодитися променями і краєвидом. Шато Чизай знаходиться в Закарпатті, проте виноробні та виноградники можна знайти і в інших областях України.

Виноградники восени вражають кількістю барв

Строкате листя та архітектура дають цікаве поєнання

