Місто біля ЗАЕС перетворили на осередок беззаконня: що зараз відбувається в Енергодарі (фото, відео)

Росатом і російська влада "зомбують" дітей та залякують дорослих

Говорячи про Запорізьку АЕС і загрозу від знаходження російських солдатів там, варто згадувати, у що росіяни перетворили Енергодар. Місто-супутник АЕС засноване у 1970 році і мало понад 50 тисяч населення. Зараз місто стало одним із осередків російської пропаганди та беззаконня.

Про це пише REUTERS. У тексті зазначають — росіяни намагаються знищити українську ідентичність регіону. Енергодар перетворили на місто-привид із обшуками, затриманнями, захопленням порожніх квартир. Від колишньої кількості населення залишилось менше ніж половина — за даними окупаційних адміністрацій близько 22 тисяч людей зараз живе в Енергодарі, скільки з них приїхали з Росії невідомо. Дітям активно промивають мізки, розповідаючи про велич Росії, президента Володимира Путіна та окремо — про "Росатом". На регіональному ТБ навіть є програма "Страна Росатом".

"Росатом" не жаліє грошей на своє просування. Вони намагаються втримати працівників ЗАЕС, кого грошима, кого примусом. Співрозмовники видання підтвердили — частину фахівців просто не випускають, адже кожна атомна станція має свою специфіку і без українських фахівців росіянам з нею не впоратися.

Росіяни "зомбують" дітей

Основний акцент Росія та "Росатом" зокрема роблять на дітях, окрім навчальної програми, зосередженої на прославленні Росії, активно спонсоруються культурні заходи, поїздки в РФ тощо. На початку року окупаційна адміністрація Енергодара ухвалила постанову зі 100 заходами для "протидії ідеології тероризму". Значна частина з них стосується шкіл, головною метою визначено "прищеплення молоді традиційних російських цінностей".

Заклади освіти відзначають російські державні свята, зокрема 18 березня — день анексії Криму. Учнів залучають до російських молодіжних організацій — "Юнармії", "Руху молоді" та "Молодої гвардії", організовують військові змагання. Навертають на російський лад дітей змалечку.

Свято у дитсадочку до дня прапора Росії

Уникнути російської навчальної програми практично неможливо. Домашнє навчання ускладнене через слабкий інтернет і жорсткі обмеження доступу до курсів українською.

У 2023 році "Росенергоатом" почав проводити літню підготовку для старшокласників: навчання, проживання й транспорт оплачуються, а орієнтиром стали університети атомної галузі. Цього ж року школи провели "Атомний урок" про перспективи роботи в "Росатомі". У травні голова "Росатома" Олексій Ліхачов повідомив депутатам РФ про відкриття в місті філії Севастопольського державного університету — політехнічного коледжу.

Літня школа для старшокласників "Путь атомщика"

У лютому 2024 року директор Росенергоатома Олександр Шутіков заявив, що Росатом вже інвестував близько 3 мільярдів рублів (38,6 мільйона доларів, близько 1,6 млрд грн) в Енергодар на ремонт та обладнання шкіл, дитячих садків і басейну. Місцеві кажуть, що росіяни роздають гуманітарку, виплачують пенсії.

Будівлі, де працюють росіяни, обкладені мішками з піском

Наче за "залізною завісою": росіяни створили в місті атмосферу страху

Жителі Енергодара розповідають, що російські війська встановили камери по всьому місту, а серед людей ширяться чутки про прослуховування телефонів. Багато хто тепер говорить на людях лише пошепки, побоюючись постійного стеження. Особливо дратують росіян ті, хто відмовляється співпрацювати. Працівників, які не підписали контрактів з "Росатомом", або тих, кого вважали нелояльними, могли викрасти. Reuters поспілкувався з родичами чотирьох людей, яких зниклих безвісти або затриманих. Вони розповіли про тортури, допити та тривале ув’язнення.

Росіяни перефарбували міські символи

Більше не твоя квартира: в Енергодарі офіційно конфіскують "безхазяйне" майно

Від 2023 року окупаційна влада почала вимагати від мешканців реєстрації права власності, але для цього потрібен російський паспорт і великий пакет документів. Інакше майно визнають "безхазяйним". У травні 2024 року окупаційний законодавчий орган ухвалив закон, який дозволяє вилучати таке житло. Чиновники заявили, що третина майна в області вже вважається "нічийним". Лише в Енергодарі офіційно конфіскували 67 квартир.

Місцеві розповідають, що у місто приїжджають сім’ї з різних регіонів Росії. Серед них — жителі Ярославля, Волгодонська, Краснодара та Іркутська. Окупаційна влада "заміну населення" заперечує, але журналістам вдалось підтвердити, що серед нових жителів уже є працівники з російських компаній, які уклали контракти на роботу в енергетиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що усі шість реакторів на станції, яка є найбільшою в Європі, перебувають у стані холодної зупинки з 2024 року. Росія планує запустити Запорізьку АЕС потенційно створивши підґрунтя для ядерної катастрофи. Вони активно готуються до цього.